15 minutes. Le président nouvellement investi des États-Unis (USA), Joe Biden, a profité de son premier message sur Twitter pour anticiper certaines des actions qu’il entreprendra ce mercredi et a déclaré: “Il n’y a pas de temps à perdre pour résoudre les crises auxquelles nous sommes confrontés” .

Biden a publié son message de son utilisateur officiel en tant que président, @POTUS, l’acronyme de président des États-Unis, en anglais.

“Il n’y a pas de temps à perdre pour résoudre les crises auxquelles nous sommes confrontés. C’est pourquoi je me dirige aujourd’hui vers le bureau ovale pour me mettre au travail. Offrez également une action courageuse et un soulagement immédiat aux familles américaines “, a déclaré Biden sur Twitter.

Son message intervient 12 jours après que son prédécesseur, Donald Trump, ait perdu à jamais l’accès à son compte personnel sur ce réseau social après l’attaque violente contre le Capitole.

Biden a posté une photo de lui-même souriant comme photo de profil et, dans la partie consacrée à sa bio, il a écrit: “46e président des États-Unis, époux de @FLOTUS (acronyme de First Lady of the United States, en anglais), fier père et grand-père“.

De son côté, Jill Biden, qui a désormais le compte @FLOTUS, n’a encore écrit aucun message, bien qu’elle se décrit dans sa biographie de profil comme “première dame des États-Unis”, «éducatrice à l’université», «mère militaire», «grand-mère» et «épouse de @POTUS».

“Prêt à servir”

La vice-présidente américaine Kamala Harris a été plus succincte que Biden dans son premier message sur ce réseau social et a seulement dit: «Prêt à servir».

L’utilisateur de Harris est @VP, l’acronyme du poste de vice-président.

De plus, Twitter a dû créer l’utilisateur @SecondGentleman (second gentleman, en anglais) pour Doug Emhoff, le mari de Harris.

Jusqu’à présent, aucune femme n’a occupé la vice-présidence des États-Unis, poste que Harris occupe à ce jour.

Le désormais vice-président est également entré dans l’histoire en tant que première personne noire et asiatique à assumer cette responsabilité.