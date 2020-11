Grâce à sa deuxième vidéo au cours des trois derniers mois, Des trafiquants de drogue du cartel du Golfe et du cartel allemand ont menacé le chef de la police de la région de Huasteca et le colonel du 40e bataillon d’infanterie de l’armée, les deux délégations basées à San Luis Potosi.

Lors de l’enregistrement On observe quatre personnes postées comme escorte pour une cinquième personne qui lit la menace de narco, tous avec leur visage couvert et portant des armes longues de gros calibre, l’un d’eux, un fusil Barret, arme de guerre et usage réservé aux forces armées. La La voix de la personne qui lit le message est déformée. En arrière-plan, il y a une couverture avec le nom des groupes pour mettre en évidence les expéditeurs.

Le groupe criminel annonce son extension à la Huasteca Potosina, où ils assurent qu’ils disputeront la place et qu’ils nettoieront les taches, Au cas où la population vous observe, ne vous inquiétez pas, car le combat n’est pas avec le peuple, mais avec les factions ennemies. Ils introduisent immédiatement l’intimidation au commandement de l’État, mettre votre photo sur le clip.

“Samuel Ruiz Montealvo, Chef de police de la région métropolitaine de la région de HuastecaComment le message vous est-il tombé dessus, connard? Tu as été sauvé de l’explosion que nous t’avons frappée à Tamuín, fils de ta mère salope, Maintenant, vous l’avez senti court, crâne chauve, continuez à vous mettre vous-même et vos putains d’éléments avec nos gens et pour l’autre, vous n’allez pas le dire“Rat vaut une bite”, disent-ils à propos de l’officier, qui a pris ses fonctions fin décembre l’année dernière pour remplacer Juan Alberto Cerón Esparza, qui a été transféré dans la capitale.

Des rapports du secrétaire de la Marine indiquent que la faction criminelle domine 19 municipalités de l’État, dont le territoire compte 1320 kilomètres d’autoroutes fédérales, propices au transfert de drogues et de migrants (Photo: Capture d’écran)

Après ça, le sujet suggère que, s’il n’a pas coopéré avec le crime, demandez au commissaire votre changement Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Secrétaire de la sécurité publique de San Luis Potosí.

Pour un second moment Les personnes identifiées comme le cartel du Golfe menacent le commandement du Secrétariat de la Défense nationale, qui a pris ses fonctions le 8 août 2019, en remplaçant Francisco Aldaba Macías, colonel d’infanterie qui commandait le bataillon de San Luis Potosí depuis 2016.

“Et toi, Colonel Rolando Solano Rivera, du 40th Infantry Battalion, si vous continuez à envoyer des gens du renseignement dans la région de l’Altiplano, nous ferons disparaître tous les éléments que vous envoyez des civils pour localiser nos refuges, nous les avons déjà bien situés aux connards », menaça le tueur à gages avant les opérations du Sedena contre le crime organisé.

Puis il reproche l’attaque qui a eu lieu le 20 octobre, lorsque des civils armés ont affronté l’armée dans la municipalité de Étangs, à San Luis Potosi. À cette occasion, il y avait un homme mort, deux détenus, et la saisie de chargeurs, d’armes à feu long, équipement tactique et un camion dans lequel les assaillants auraient voyagé. Maintenant, d’après ce qui a été mentionné dans la vidéo, on sait que la confrontation était contre le cartel du Golfe.

La capture du criminel présumé et chef du cartel du Golfe, Evaristo Cruz, alias le “Vaquero” est devenue une priorité pour les gouvernements de Tamaulipas et les agences fédérales des États-Unis (Photo: Twitter / JTFWest)

“Remarquez qu’il n’y a pas de tromperie, colonel, rappelez-vous que tous vos militaires ne sont pas fidèles à la patrie“Lança l’homme à capuche, en référence présumée les soldats qui travaillent pour le cartel du Golfe et Sedena.

Finalement, les trafiquants de drogue ont menacé le gouverneur de San Luis Potosí, qui, selon eux, pourrait négocier la paix et à la fin de son mandat, l’année prochaine, ne vous cachez pas par crainte de représailles.

“Gouverneur Juan Manuel Carreras López, San Luis va brûler au cours de la dernière année de votre mandat de six ans, nous recommandons que parlez à votre narco-gouvernement et dites aux agents de sécurité que vous, que la paix de l’Etat puisse être négociée avec nous, car quand l’os est épuisé, ils n’ont pas à se cacher, s’ils n’aident pas, ils ne se mettent pas en travers », a déclaré l’individu.

À leur tour, ils ont dit que ils avaient le soutien de Evaristo Cruz, Le Cowboy / Lord 46, chef sanguinaire du cartel du Golfe, pour reprendre entièrement l’État. Les autorités de Tamaulipas offrent jusqu’à 2 millions de pesos pour les données qui conduisent à la capture de la cheville ouvrière, également recherché par le gouvernement des États-Unis.

Début août, le Cartel a diffusé une vidéo pour menacer les forces de sécurité à San Luis Potosí. Parmi eux, le directeur de la police ministérielle de l’entité, José Guadalupe Castillo Celestino, ainsi que la secrétaire à la sécurité, Pineda Arteaga.

Ruiz Montealvo a pris ses fonctions fin décembre l’année dernière, en remplacement de Juan Alberto Cerón Esparza, qui a été transféré dans la capitale (Photo: Capture d’écran)

L’annonceur de l’époque s’est identifié comme étant le commandant Alfredo Alemán, mais depuis novembre 2011, il était détenu par l’armée, Alfredo Alemán Narváez, alias le “commandant allemand”, à Fresnillo Zacatecas, chef présumé de l’organisation criminelle Los Zetas à San Luis Potosí.

Depuis juillet dernier, Les Allemands ont laissé des bannières narco contre le cartel de nouvelle génération de Jalisco. Ils ont été placés dans la capitale, ainsi que des ponts piétonniers et des places dans les municipalités de Villa de Arista et Moctezuma.

Des rapports du secrétaire de la Marine indiquent que le Cartel del Golfo (CDG) est situé dans 19 municipalités de San Luis Potosí; Los Zetas à 11 ans; le CJNG à 7; et dans 3 autres il y a une présence CSLPNG. Dans Salinas Les talibans opéreraient avec le CJNG et le CDG. Mais à Saint-Domingue et Villa de Ramos il serait avec le CDG. Juste ces trois démarcations bordent Jalisco et Zacatecas.

L’entité a 1 320 kilomètres d’autoroutes fédérales, qui sont distribuées au nord et à l’est du pays, les groupes criminels concentrent donc leurs opérations pour voler les transporteurs, le trafic de drogue et les migrants.

