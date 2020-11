15 minutes. La Cour suprême des États-Unis (USA) a bloqué les limitations de capacité que le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a imposées aux synagogues et aux églises dans le cadre de la pandémie de coronavirus. À son avis, ils sont “beaucoup plus restrictifs” que les autres réglementations mis en œuvre dans le contexte du COVID-19.

La décision, en faveur du diocèse catholique romain de Brooklyn et de l’organisation Agudat Israel of America, a obtenu 5 voix pour et 4 contre. En outre, il déclare que les limitations sont «beaucoup plus restrictives que tout règlement lié au COVID-19 qui a déjà été présenté aux tribunaux». Même «beaucoup plus strictes que celles adoptées par de nombreuses autres juridictions touchées par la pandémie».

En outre, la Cour suprême a jugé que les restrictions sur les églises et les synagogues à New York sont “beaucoup plus sévères que ce qui a été démontré nécessaire pour empêcher la propagation du virus dans les services religieux”. Cela a été rapporté par le réseau de télévision CNN.

Organisations religieuses Ils ont déposé une plainte en faisant valoir que les restrictions violaient le premier amendement à la Constitution. Plus précisément, parce qu’ils affectent plus durement les lieux de culte que les lieux laïques.

Les arguments de la défense

La défense de l’État de New York a justifié le fait que des restrictions de capacité dans les églises et les synagogues étaient nécessaires pour arrêter la propagation du COVID-19. De même, il a déclaré que les lieux de culte ne peuvent pas être traités différemment des entreprises laïques.

“Pas seulement il n’y a aucune preuve que les participants ont contribué à la propagation du COVID-19, au contraire, il existe d’autres normes moins restrictives qui peuvent être adoptées pour minimiser le risque de ceux qui assistent aux services religieux », a déclaré la Cour suprême. Elle a également précisé que« même en cas de pandémie, la Constitution ne peut pas être oubliée ».

#SCOTUS – dans une décision 5-4, la Cour suprême des États-Unis s’est rangée du côté des organisations religieuses dans un différend sur les restrictions de Covid-19 mises en place par le gouvernement de New York. Andrew #Cuomo limitant le nombre de personnes assistant aux services religieux. #NYC – Scotus (@Scotus) 26 novembre 2020

Le diocèse catholique romain de Brooklyn et Agudat Israël ont applaudi cette décision. C’est une déclaration, le diocèse catholique romain a célébré la reconnaissance comme “une violation claire du premier amendement” et a appelé les restrictions imposées par Cuomo “dépassement”.

Agudat Israel, pour sa part, a déclaré que la décision était une “victoire historique”. Le vice-président exécutif de l’organisation, le rabbin Chaim Dovid Zwiebel, a déclaré dans un communiqué que la décision de la Cour suprême “garantira que les pratiques et institutions religieuses sont protégées contre les décrets du gouvernement qu’ils ne traitent pas la religion avec le respect exigé par la Constitution. “

La présence d’Amy Coney Barret dans le Supreme

Dans l’affaire, l’impact de la présence de la juge conservatrice, Amy Coney Barrett – nommée par le président, Donald Trump – à la Cour suprême, poste qu’elle occupe depuis fin octobre.

Le printemps et l’été derniers, avant la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg – que Barrett a remplacé – le tribunal a également été divisé 5 à 4 dans des affaires similaires en Californie et au Nevada, avec le juge en chef John Roberts, et des juges libéraux prenant position contre les organisations religieuses.

Les tribunaux et les juridictions inférieures étaient favorables aux limitations imposées par Cuomo. L’État de New York a été l’épicentre de la pandémie lors de la première vague d’infections. Jusqu’à présent, il a dénombré plus de 620 000 personnes infectées, dont plus de 34 000 morts.