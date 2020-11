Dans la Conférence Ouest, les huit places pour les séries éliminatoires de la MLS sont déjà définies, après que mercredi dernier les Colorado Rapids et les tremblements de terre de San Jose aient obtenu les deux derniers qui restaient ouverts. . / Alberto Domingo Carreiro / Archives

Houston (USA), 7 novembre . .- La saison régulière réduite de la United States Professional Soccer League (MLS) prendra fin ce dimanche, et tout l’intérêt sera porté sur la Conférence Est, où Il reste encore deux places en séries éliminatoires à décider, tout comme l’équipe avec le meilleur bilan.

Alors que dans la Conférence Ouest, les huit places pour les séries éliminatoires sont déjà définies après mercredi dernier, les Colorado Rapids et les tremblements de terre de San Jose ont obtenu les deux derniers qui étaient ouverts.

Mais il y aura intérêt de voir si le jeune attaquant international uruguayen Diego Rossi, de LAFC, remporte le titre de meilleur buteur de la ligue et remporte le Soulier d’Or en ayant une avance de deux points au classement.

À la date finale de la saison régulière, tous les matchs se jouent en même temps dans chacune des deux conférences et dans celle de l’Est, le Philadelphia Union et le Toronto FC se battent étroitement pour détenir le meilleur record de la saison régulière. , qui décerne le trophée Bouclier des supporters.

Le prix n’est plus aspiré par le Columbus Crew ou les Portland Timbers, qui ont subi des défaites lors de la journée de mercredi.

Le Crew a été battu 2-1 sur la route par Orlando City et les Timbers ont été surpris sur leur terrain par Rapids (0-1), une victoire qui a permis à l’équipe du Colorado d’atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2016. malgré le fait qu’ils ne pouvaient pas jouer cinq matchs en raison de l’épidémie de COVID-19 qui s’est produite dans leur équipe.

L’Union de Philadelphie peut remporter le trophée avec une victoire sur la New England Revolution, quel que soit le résultat du dernier match entre le Toronto FC et les New York Red Bulls.

Si l’équipe de Philadelphie fait match nul avec la Révolution et que le Toronto FC gagne, le club canadien remportera l’honneur et aura également l’avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires.

Mais dans ce cas, être «local» signifie jouer dans le Connecticut, pas à Toronto. Les restrictions de voyage, imposées par le COVID-19, ont contraint les clubs canadiens à jouer une bonne partie de la campagne aux États-Unis.

Le Toronto FC a eu son domicile temporaire au Pratt & Whitney Stadium à East Hartford (Connecticut); L’Impact de Montréal a joué au Red Bull Arena de Harrison (New Jersey), et aux Whitecaps de Vancouver, à Providence Park, Portland (Oregon).

En effet, l’Impact fait partie du groupe de cinq équipes qui, dimanche, définiront leur avenir dans la recherche des deux dernières places en séries éliminatoires encore ouvertes.

L’Impact et le Chicago Fire, tous deux avec 23 points, sont ceux qui dépendent d’eux-mêmes, puisqu’avec deux victoires ils ont assuré la passe.

Mais le Fire accueillera la ville améliorée de New York sur son terrain natal au Soldier Field à Chicago, qui a toujours la possibilité d’atteindre la quatrième place du classement s’il gagne et que l’équipage perd face à Atlanta United, un autre des cinq équipes qui cherchent à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Atlanta United (22 points) a besoin de la victoire ou du nul et que l’Impact, qui affronte DC United (21 points) sur la route, également dans la lutte pour la passe en séries éliminatoires, et les Fire perdent leurs matchs respectifs.

Alors que l’Inter Miami (21 points), la cinquième équipe qui se bat également pour l’une des deux places en séries éliminatoires, a besoin de la victoire et espère que Fire, Impact et Atlanta United perdent.