15 minutes. La secrétaire d’État de Pennsylvanie, Kathy Boockvar, a annoncé qu’il n’y aurait pas de dépouillement des votes des dernières élections américaines, puisque la marge obtenue par le candidat démocrate, Joe Biden, sur le président républicain et actuel, Donald Trump, est supérieure à la cela exigerait un deuxième décompte en vertu de la loi électorale de l’État.

Boockvar a expliqué dans un communiqué de presse ce vendredi que Biden et d’autres vainqueurs des élections nationales, tenues le 3 novembre, dépassé la marge de 0,5% prévue par la loi électorale de l’État pour considérer un recomptage nécessaire.

Licenciement d’un chef en Pennsylvanie comprend non seulement les votes exprimés dans la course présidentielle. Il comprend également les votes pour les élections du procureur général, de l’auditeur et du trésorier de l’État.

Les derniers résultats en Pennsylvanie montrent que Biden a dépassé en nombre Trump de plus de 59000 voix, selon la chaîne de télévision NBC. Cela représente une marge de plus de 0,8%.

Boockvar avait jusqu’au 18 novembre pour ordonner un recomptage des votes en vertu de la loi de l’État de Pennsylvanie. Cependant, il a pris sa décision 5 jours avant la date limite.

Le décompte des bulletins reste dans l’État, où Quelque 100000 votes provisoires exprimés le jour du scrutin restent à compter. Ces types de votes prennent toujours plus de temps à traiter, comme le rapportent les médias américains. En effet, les commissions électorales doivent vérifier qu’elles respectent certaines normes avant de pouvoir être comptées.

Cependant, “ces bulletins ne sont pas en nombre suffisant pour influer sur la décision de ne pas procéder à un dépouillement dans toutes les courses électorales de l’État“a été indiqué dans le communiqué publié par les autorités.

Réaction de Trump

De son côté, le président Trump a déclaré, via son compte Twitter et après l’annonce par les autorités de l’État, que «700 000 votes n’ont pas pu être observés (par les commissaires républicains) à Philadelphie et à Pittsburgh, Ce qui veut dire que, sur la base de notre grande Constitution, nous avons gagné l’état de Pennsylvanie!! “.

700 000 bulletins de vote n’ont pas été autorisés à être visionnés à Philadelphie et à Pittsburgh, ce qui signifie que, sur la base de notre grande Constitution, nous gagnons l’État de Pennsylvanie! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 14 novembre 2020

Le magnat de New York a insisté sur le fait que les élections avaient été truquées contre lui. Il le fait même si leurs propres avocats ont perdu la plupart des recours introduits faute de preuves.

En outre, les membres du Bureau de coordination des élections au niveau fédéral, qui dépend du Conseil national de sécurité, ont assuré qu’il n’y avait aucune preuve de “votes perdus ou rejetés” et que les élections du 3 novembre étaient “les plus sûres du passé”. L’histoire des États-Unis. “

Biden, pour sa part, avance le processus de transition même si l’administration Trump a refusé de coopérer pour le moment.