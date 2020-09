Le principal responsable de la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis, Anthony Fauci, a prédit ce vendredi que le pays nord-américain ne reviendra à la «normalité» qu’à la fin de 2021, bien qu’il ait été modérément optimiste sur le fait que la nation aura un vaccin contre le COVID-19 plus tard cette année.

« Ce sera progressif et je pense que cela prendra plusieurs mois avant d’arriver au point où nous pouvons vraiment ressentir quelque chose qui s’approche de la normalité avant le COVID-19 », a déclaré Fauci.

Selon l’épidémiologiste, malgré le fait qu’un vaccin contre la maladie soit obtenu, il est nécessaire d’envisager combien de doses seront disponibles et combien de temps il faudra pour les distribuer. « Il faudra plusieurs mois pour que tout le pays soit en sécurité et vacciné », a-t-il insisté, comme le rapporte la chaîne de télévision ..

Cependant, à son avis, Les États-Unis pourraient connaître un « retour progressif à certains aspects de la normalité » l’année prochaine, mais a réitéré que la nation est « au milieu » de la pandémie COVID-19. «(Nous enregistrons) en moyenne près de 40 000 nouveaux cas par jour et des milliers de décès. Nous sommes toujours au milieu», a-t-il réitéré.

Les États-Unis, pays le plus touché par la pandémie dans le monde, ont confirmé ce vendredi 37 451 nouveaux cas de COVID-19, de sorte que le pays nord-américain compte déjà plus de 6 381 013 millions de personnes touchées. Quant aux décès, il y a déjà eu 191 353, 1 091 de plus au cours des dernières 24 heures, selon les données fournies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais).