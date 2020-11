Un agent de santé salue en entrant dans une salle de l’hôpital universitaire où des personnes infectées par le covid-19 sont traitées, le 11 novembre 2020, à Tegucigalpa. . / Gustavo Amador

Tegucigalpa, 13 novembre . .- Le nombre d’infections dues au covid-19 au Honduras est passé ce vendredi à 102 079 et le nombre de décès à 2 820, a rapporté le système national de gestion des risques (Sinager).

Dans son rapport quotidien, l’entité sanitaire indiquait que sur 2 187 nouveaux tests PCR de laboratoire traités, 611 étaient positifs, pour porter les infections à 102 079, depuis mars, lorsque la pandémie de la maladie mortelle a commencé à se propager.

Il y a 16 nouveaux décès, avec lesquels il y a déjà 2 820, bien que selon des sources médicales et l’Association funéraire du Honduras, les chiffres des décès du Sinager sont inférieurs et le nombre de décès dépasserait les 5 000.

Selon le Sinager, 553 personnes hospitalisées ont également été enregistrées aujourd’hui, dont 408 dans un état stable, 124 dans un état grave et 21 dans des unités de soins intensifs dans tout le pays.

Le nombre de patients qui se sont rétablis de la covid-19 est passé à 44 236, avec 168 nouveaux cas enregistrés par le Sinager.

Après que les tests PCR soient tombés à moins de 1000 au cours des deux dernières semaines, en raison des fortes inondations laissées par la dépression tropicale Eta la semaine dernière, ils ont dépassé aujourd’hui 2000, bien que les sources médicales considèrent qu’au moins 3000 devraient être pratiquées quotidiennement pour avoir une meilleure compréhension de la propagation de la pandémie.

Les médecins qui sont à la pointe de la pandémie dans les hôpitaux publics prévoient que les cas de décès et d’infections vont augmenter car il sera difficile d’exercer un contrôle sanitaire rigoureux avec les milliers de victimes qui se trouvent dans les refuges activés après le passage de la dépression Eta. .

Le phénomène naturel a fait une soixantaine de morts au Honduras, plus de deux millions de personnes touchées, quelque 84 000 évacués et des pertes matérielles préliminaires que certains secteurs estiment à au moins 3 000 millions de dollars.

La dépression Eta a aggravé la situation de la faiblesse de l’économie du pays d’Amérique centrale, qui a été gravement touchée par la pandémie de covid-19. .

gr / cfa