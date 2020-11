Un orage a surpris les porteños avant midi

Comme prévu, une tempête majeure a frappé la ville de Buenos Aires et une grande partie de la province de Buenos Aires cet après-midi. Les vents, le ciel complètement sombre peu avant 12 heures et une grande quantité d’eau ont surpris des milliers de résidents. Selon le Service météorologique national (SMN), les mauvaises conditions continueront tout au long de la journée. De plus, en raison de la tempête, la température a chuté de quelques degrés en quelques minutes.

Selon l’agence qui dépend du ministère de la Défense, il existe également une probabilité de grêle et de rafales occasionnelles. Mais non seulement la région AMBA et le reste du territoire de Buenos Aires sont affectés par les intempéries. Le SMN a également émis une alerte météorologique pour de fortes tempêtes pour l’extrême nord de la province de Buenos Aires, le sud, le centre-est et le nord-est de Cordoue et le sud de Santa Fe.

«Des tempêtes d’intensité variable se déplacent vers le nord-est sur la zone de couverture. Certains devraient être localement forts entre le matin et l’après-midi de ce samedi, avec des chutes de grêle, des rafales et des précipitations accumulées estimées entre 20 et 30 millimètres. Les conditions vont progressivement s’améliorer du sud-ouest au nord-est », a déclaré le SMN dans un communiqué. En outre, il a déterminé la cessation de l’alerte pour l’est de La Pampa, l’est de Mendoza, le centre et le sud de San Luis, le centre-ouest et le nord-ouest de la province de Buenos Aires.

En attendant, demain devrait être un dimanche avec un ciel partiellement nuageux, des vents du secteur sud-ouest tournant vers le sud et variables, avec des orages isolés dans l’après-midi et la nuit, et une température qui sera comprise entre un minimum de 22 degrés et un maximum de 32 degrés.

De son côté, lundi un ciel partiellement nuageux est prévu, des vents du secteur sud-est tournant vers l’est, avec une température qui va baisser et sera comprise entre un minimum de 15 degrés et un maximum de 25 degrés. Mardi, pour sa part, le mauvais temps sera derrière nous et la journée sera quelque peu nuageuse, avec une température qui ne dépassera pas 28 degrés et quelques nuages.

Actualités en développement …