Erick Alberto Parra Mendoza, alias «Yeico Masacre», chef d’un gang criminel vénézuélien en Colombie. Photo: archives privées.

Erick Alberto Parra Mendoza a récemment célébré la chute du roi vénézuélien «Willy Meleán», qui dirigeait un gang criminel de Vénézuéliens depuis 2018 en Colombie. Dès que Meleán a été libéré, Parra Mendoza a publié sur les réseaux sociaux que la guerre en Colombie se poursuivra sous son commandement et accompagné de ce texte, il a téléchargé une photo des armes avec lesquelles il attaquerait.

Le journal El Tiempo a établi qu’Erick Parra Mendoza, ou comme on l’appelle dans le monde criminel, alias Yeico Massacre, a 27 ans et selon les informations de la police nationale colombienne, le criminel appartenait à la garde nationale vénézuélienne, il y a acquis des connaissances et des compétences en matière d’explosifs, de combat et de renseignement militaire. Par la suite, Yeico Masacre a commencé à commettre un crime dans l’État de Zulia, au nord-est du Venezuela, où il s’est «positionné» comme l’un des criminels les plus recherchés. En raison de cette situation, il a dû fuir son pays et porter ses aspirations criminelles en Colombie, en Équateur et au Chili.

Il a été établi qu’après avoir appartenu à la force publique vénézuélienne, Yeico Masacre était le chef de la sécurité du gang récemment démantelé «Los Meleán».

Pourquoi Parra Mendoza se réjouirait-il du découragement du leader de Los Meleán, un groupe auquel il appartenait? Eh bien, en 2019, Tirso Meleán, fils du fondateur de Los Meleán, Antonio Meleán, a été capturé aux États-Unis. Après la capture de Tirso, Yeico Masacre a tenté de prendre le contrôle du gang et, à défaut de le faire, il a exécuté un plan d’extermination contre Los Meleán, qui à ce jour a fait plus de 30 assassinés au Venezuela et en Colombie. De cette situation, ils ont déclaré la guerre.

Les enquêtes du renseignement assurent que le gang de Los Meleán est composé d’au moins 300 personnes, principalement des Vénézuéliens, qui ont transféré leurs activités illégales sur le sol colombien. D’autre part, l’effusion de sang de ladite bande criminelle et du nouveau front créé par le pseudonyme Yeico Massacre a fait partie intégrante. Par exemple, les morts comprennent le père, le frère et l’un des propres hommes armés du dirigeant vénézuélien.

En fait, à Bogotá, il y a au moins 14 morts de membres de Los Meleán dans la ville de Ciudad Bolívar, au sud de Bogotá. Cependant, les victimes n’ont pas arrêté les actions illégales des criminels vénézuéliens, que les autorités mettent en garde contre le trafic de drogue, le vol et, on le craint, l’enlèvement.

La police a également signalé que des membres du gang criminel du massacre de Yeico avaient déployé des hommes armés qui commettaient toutes sortes de crimes. Il y a quelques jours, une vidéo d’un des membres du gang «Yeico» a été enregistrée sur les réseaux sociaux dans laquelle ils ont poursuivi une voiture à Soacha pour abattre des citoyens.

Sans crainte d’atteindre les mains des autorités, les criminels publient des vidéos de leurs méfaits sur les réseaux sociaux. En général, le tueur à gages motorisé se conforme à l’obligation de tirer et d’enregistrer le crime, puis de le «publier» sur Internet. Lorsque la commission réussit, les criminels reçoivent jusqu’à mille dollars (3 641 500,00 pesos colombiens environ) pour chaque crime.

L’unité d’enquête du journal El Tiempo a révélé que Yeico Massacre pourrait se cacher au Chili.

Pour les crimes de Yeico, le Venezuela a publié une circulaire rouge en 2019 et est accusé d’avoir ordonné le meurtre de Benito Cobis, directeur du renseignement et des stratégies préventives de la Garde nationale bolivarienne.

«Le désordre avec la circulaire rouge est qu’elle n’inclut pas les crimes qu’il a récemment commis. En outre, le Chili – où l’ancien militaire se cacherait – est l’un des pays qui ne reconnaît pas le gouvernement Maduro, et il y a un risque qu’il ne procède pas à sa localisation, à sa capture et à son extradition vers Caracas “, a déclaré un responsable au journal El Tiempo. Intelligence.

A travers ce dossier médical, la justice colombienne cherche à collecter tous les éléments probants afin qu’Interpol recherche et extrade Massacre de Yeico immédiatement en Colombie pour répondre de ses crimes. Pendant ce temps, le capo publie des photos de ses armes.