VAR dans le genou de Romero aux Palacios en Argentine-Paraguay

Argentine-Paraguay C’était l’un des matchs les plus controversés qui ait été joué dans l’éliminatoire. Dans les dernières heures, la Conmebol a fait transcender les audios de la communication entre l’organe d’arbitrage dirigé par Raphael Claus et le stand VAR, avec le tellement annulé à Lionel Messi pour le manque précédent de Nicolás González à Ángel Romero comme le plus transcendantal. Cependant, il a également mis à disposition d’autres entretiens importants: celui de la Le genou de Romero qui Exequiel Palacios blessé, Pénalty de Lucas Martínez Quarta à Miguel Almirón et Nicolás Otamendi qui aurait pu être une infraction.

Dans un premier temps, ils ont analysé la faute commise par Romero contre Palacios. Après avoir regardé à plusieurs reprises la rediffusion, l’assistant VAR Bruno Arleu a déclaré à Claus: «C’était plus protecteur. Il se protège d’un crash et finit par entrer en collision avec l’adversaire. Il n’a pas besoin de révision ». Les juges ont compris qu’il n’y avait aucune intention de frapper par le footballeur de San Lorenzo et c’est pourquoi il n’a pas été sanctionné. Bien sûr, à ce moment-là, ils n’avaient jamais imaginé que l’ancien milieu de terrain de River avait subi une fracture de la colonne vertébrale en raison de la forte poussée du Guaraní.

LA PÉNALITÉ DE MARTÍNEZ QUARTA À ALMIRÓN

VAR dans la prison Martínez Quarta à Miguel Almirón

«Il l’a frappée au pied. Le ballon passe et ils frappent le joueur “, était ce que Claus a immédiatement dit au directeur du VAR après la chute d’Almirón dans la zone argentine. Le juge principal a souligné le point fatidique mais les répétitions ont clairement montré que l’ancien Lanús avait réussi à retrouver l’humanité du défenseur de l’Albiceleste. «Il y a contact, il y a contact. Décision confirmée “, ils ont vérifié auprès du VAR après avoir examiné la pièce à plusieurs reprises. La communication s’est terminée par l’information du non-avertissement.

LA MAIN ALLÉGUÉE D’OTAMENDI

VAR dans une sanction présumée de la main d’Otamendi contre le Paraguay

Non seulement il y a eu des plaintes des Argentins jeudi dernier à la Bombonera, puisque ceux menés par Eduardo Berizzo se sont également jetés sur l’arbitre brésilien réclamant un penalty en seconde période, pour une infraction présumée du défenseur argentin. “Possible main, je veux voir cette main”, a averti l’homme depuis le cockpit du VAR. Et bien que Claus ait admis le contact du ballon avec le membre d’Otamendi, il a précisé: «Calmez-vous. Ça joue dans la main mais pour moi c’est accidentel ». Tout de suite de l’autre côté de la ligne, ils lui ont donné le droit de prendre sa décision: «C’est un bras à côté du corps, ça touche même l’épaule, ce n’est pas punissable. La balle sort de la zone, d’accord? Ce n’est pas un mouvement supplémentaire. Claus, exactement ce que vous avez raconté, vous pouvez continuer ».

