Diego Armando a ressenti comment dans la ville de Culiacán lorsqu’il a dirigé les Dorados de Sinaloa (Photo: Henry Romero / .)

Diego Armando Maradona et différentes étapes de sa vie sont liées au Mexique, un pays qui l’a vu s’imposer comme l’un des meilleurs athlètes de tous les temps. L’un des derniers a eu lieu à Sinaloa, où il a dirigé le d’or dans le maintenant éteint Liga de Ascenso MX.

Au cours de l’année, il était dans l’équipe, La star argentine s’est sentie assez à l’aise dans la ville de Culiacán. L’une des personnes les plus proches du Sud-Américain pendant son séjour a décrit Diego comme «un culichi de plus», un nom adopté par les indigènes de cette ville du nord.

«J’ai vraiment aimé la façon dont il appréciait la vie quotidienne au sein du club, les matchs, les entraînements, les voyages, les concentrations. Tu l’as regardé qu’il aimait être ici et il a toujours dit qu’il était très à l’aise en ville, que il se sentait comme un culichi de plus“A déclaré Fernando Beltrán, alors chef de presse du Gran Pez, dans une interview avec Infobae Mexique.

La mort de son ancien directeur technique a été une douloureuse nouvelle pour la ville qui l’a vu commander son équipe en deux finales (Photo: Jesus Bustamante / .)

Fernando a expliqué que le sentiment du champion du monde C’était dû à la liberté que j’avais en marchant dans les rues. Bien qu’il ait précisé que les fans mexicains l’approchaient, ils n’étaient pas des foules comme en Argentine.

«Il se sentait comme une personne normale. Alors il a dit: “ En Argentine, je ne peux pas aller au supermarché, je ne peux pas sortir très facilement dans la rue ”“A rappelé Beltrán par téléphone.

Pour lui, la mort de son ancien manager était une douloureuse nouvelle pour la ville qui a dû le voir commander son équipe en deux finales. Cependant, l’année où il était parmi les Sinaloens sera marquée dans l’histoire.

«Ici à Culiacán, nous nous sommes réveillés avec cette terrible nouvelle de la mort de Diego. Il a frappé fort, nous sommes tristes, nous sommes blessés par le départ de Diego à cause du passage qu’il a eu avec nous à Dorados. Cette année a été très agréable pour tout le monde et on se souviendra toujours de lui avec beaucoup d’affection», A déclaré l’ancien attaché de presse.

Fernando se souvenait de Maradona comme d’une personne simple, loin de ces personnalités qui agissent comme des rockstars (Photo: .)

Fernando s’est souvenu de Maradona comme d’une personne simple, loin de ces personnalités qui agissent comme des rockstars. Il a souligné qu’il avait toujours eu une entente humble avec tous les employés de l’institution

«L’ensemble de l’institution Dorados, tant d’employés et de personnel, a rempli chacun de ses membres de joie. Et personnellement, en tant qu’attaché de presse, je devais être beaucoup avec lui à cause des médias. En traitant à la fois un serveur et l’ensemble du campus, il a toujours été une personne très sérieuse, responsable et très humble“, Il expliqua.

À son tour, à la mémoire de Fernando la manière dont Diego Armando est arrivé à la direction technique est enregistrée des Dorados. En effet, l’Argentin a pris une équipe qui s’est embourbée dans les dernières positions du tableau et sans aspirations à être champion.

Dans la mémoire de Fernando est gravée la manière dont Diego Armando est arrivé à la direction technique de Los Dorados (Photo: Henry Romero / .)

«Il faut se rappeler que Diego est arrivé à Dorados quand l’équipe était mauvaise au football, nous étions à la dernière place du classement général. Après son arrivée, l’équipe avait l’air bien mieux sur le plan émotionnel et le football était un changement radical “, Je note.

Enfin, il a rappelé ces finales de l’Apertura 2018 et de la Clausura 2019 contre l’Atlético de San Luis, où ils étaient sur le point d’obtenir une promotion. En premier Il s’est rappelé comment Diego a vécu le match retour dans les gradins après son expulsion lors de la réunion précédente.

“De toute évidence, son désespoir était impressionnant. Grâce à une radio avec laquelle il a communiqué Luis Islas, qui était l’assistant technique, et il était très désespéré. Qu’est-ce que je ne donnerais pas pour être sur le terrain, mais avec l’expulsion, cette finale a été perdue », a-t-il indiqué.

Il a rappelé ces finales de l’Apertura 2018 et de la Clausura 2019 contre l’Atlético de San Luis, où ils étaient sur le point d’obtenir une promotion (Photo: Twitter / @Dorados)

Au semestre suivant, Maradona était sur le banc avec ses joueurs. “Tant au match aller qu’au match retour, il a apprécié”, a déclaré Fernando, qui a assuré que le numéro dix de l’Albiceleste avait réalisé l’une de ses meilleures étapes en tant que directeur technique à Los Dorados.

«Je pense qu’il a connu l’une des meilleures étapes de sa carrière d’entraîneur et malheureusement, il a manqué de soulever un trophée ici. Il était toujours très reconnaissant et bien livré toutes les quatre-vingt-dix minutes “, terminé.

