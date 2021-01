L’archevêque de Guadalajara a déclaré que le COVID-19 était guéri avec du “thé de goyave” (Vidéo: @RedIndignada)

Juan Sandoval Íñiguez, Cardinal émérite de Guadalajara, dans l’État mexicain de Jalisco, est devenu viral sur les réseaux sociaux pour ses commentaires sur la pandémie de COVID-19 et les intérêts présumés derrière l’urgence sanitaire.

Le religieux a provoqué la polémique dans l’opinion publique, car selon lui, “La pandémie de coronavirus est une tromperie pour dominer les peuples.” De même, il a minimisé le danger du virus et a déclaré qu’il pouvait être guéri “avec du thé de goyave”.

Le sermon du curé de la paroisse a été enregistré et plus tard téléchargé sur Internet, afin que les utilisateurs critiquent la position présentée. Sans présenter de preuves et arbitrairement, Sandoval Íñiguez a déclaré que les responsables d ‘«armer» cette pandémie ont pour objectif de «forcer les gouvernements du monde à faire peur aux gens pour que les mesures sanitaires soient respectées.

Dans le même esprit, le cardinal a critiqué les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement mexicain et Il a été dit incrédule des niveaux de contagion que présentent l’État et la République mexicaine.

«Chaque jour, ils disent de mettre votre masque, ne quittez pas votre maison, gardez une distance saine, ils frottent et frottent tout le temps et les gens le croient; J’ai huit ou nouveaux mois sans masque et je salue la moitié du monde », Sandoval Íñiguez condamné devant les croyants.

Deux hommes pulvérisent un parc dans la municipalité de Zapopan, dans l’État de Jalisco (Photo: . / Francisco Guasco / File)

Le cardinal s’est montré sincère et a demandé à ses partisans de ne pas avoir peur du coronavirus, car “la peur affaiblit le système immunitaire et cela fait progresser les maladies plus facilement”. De plus, il a recommandé d’utiliser du dioxyde de chlore pour attaquer le COVID-19.

«Cela vous aide-t-il à avoir peur, de peur que vous évitiez la mort ou mourriez-vous? Nous allons mourir? Eh bien, oui, nous allons tous mourir, c’est une réalité que tout être humain sensible a », ajouta le religieux.

Malgré toutes ses déclarations, le cardinal de Guadalajara a demandé que les gens respectent les mesures sanitaires, portent des masques, gardent une distance saine et utilisent un gel antibactérien, ceci pour ne pas dire “L’Eglise a été la cause de tant de morts.”

Jalisco compte 51 994 cas confirmés et 5 959 décès (Photo: . / José Pazos)

Selon les rapports du ministère de la Santé (Ssa), avec une date limite au 31 décembre, le Mexique a enregistré un million 426 000 94 cas confirmés et 125 000 807 décès sur l’ensemble du territoire national.

De son côté, l’État de Jalisco fait partie des entités qui ont également souffert des ravages de l’urgence sanitaire. Les rapports des autorités indiquent que Jalisco a un certain nombre de 51 994 cas confirmés et 5 959 décès.

En ce sens, selon le document technique, Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Querétaro, Coahuila, Puebla et Sonora Ce sont les entités avec les cas les plus actifs et qui, ensemble, représentent plus des deux tiers (83%) des cas actifs dans le pays.

Par contre, Chiapas et Campeche ce sont les états qui concentrent le moins de cas actifs, avec respectivement 84 et 51.

