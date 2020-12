«Il se stabilise»: ils ont rapporté que la santé d’Armando Manzanero s’améliorait après l’intubation (Photo: REUTERS / Ginnette Riquelme)

La santé du compositeur et chanteur mexicain Armando Manzanero, icône du boléro, progresse de manière satisfaisante après avoir été hospitalisé il y a une semaine et intubé avec le COVID-19, a rapporté ce vendredi son bureau de presse.

«La fréquence cardiaque continue de baisser, ce qui confirme qu’elle se stabilise. Restauration de la fonction pulmonaire. Les progrès de son état de santé se poursuivent », ont indiqué ses publicistes dans un communiqué.

Manzanero, 85 ans, a été hospitalisé le 17 décembre après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus et présentant une toux et une faible oxygénation. Six jours plus tard, il a été intubé pour recevoir une assistance de ventilation mécanique «avec le plein consentement», selon les rapports de ses agents.

Ces derniers jours, le bolériste avait été honoré en personne par le gouvernement du Yucatan avec l’ouverture d’un musée dédié à sa vie et à son œuvre.

Le chanteur souffrait de la maladie COVID-19, mais a été admis quelques jours plus tard pour que son système respiratoire puisse récupérer (Photo: Instagram d’Armando Manzanero)

Mais de retour à Mexico, Manzanero a commencé à présenter une toux, selon les déclarations de son épouse, Laura Elena Villa, citées par le site Internet du journal El Universal.

Né dans l’état du Yucatán (est), Manzanero est l’un des compositeurs les plus emblématiques de la musique mexicaine contemporaine, créateur de “Somos novios” et “Avec vous appris”, interprété par lui-même et par divers artistes, tels que Luis Miguel et Alejandro Fernández.

pommier est largement connu en Amérique latine et en 2014, il est devenu le premier Mexicain à recevoir un Grammy Award honorifique pour sa carrière.

En septembre dernier, il a donné un concert virtuel avec le rocker vétéran Alex Lora, leader du groupe El Tri, et l’auteur-compositeur-interprète pop Aleks Syntek.

Armando Manzanero (Photo: Cuartoscuro)

De son côté, la fille de la Mexicaine, María Elena Mazanero, a annoncé que la raison pour laquelle la chanteuse a été intubée est qu’en plus de l’épuisement physique mentionné ci-dessus, «Il se développait très bien et soudainement il a stagné. Ils prévoient que les organes ne continuent pas à souffrir (…) ils lui ont demandé la permission de procéder à l’intubation », a-t-il révélé dans une interview à UNOTV.com

En fait, l’un des derniers rapports sur l’état de santé du chanteur a rapporté que “Il répond très bien” avec l’intubation, une procédure qui permettrait au système respiratoire de récupérer.

“Beaucoup nous pensons que l’intubation est comme une phrase, et non, en fait, les médecins disent que de cette façon, le corps cesse d’être stressé parce que c’est la machine qui fait le travail que les poumons faisaient avec beaucoup d’efforts », a-t-il mentionné Ricardo Tinajero.

Il a en outre expliqué que la respiration appliquée aux patients avant l’intubation est extrêmement agressive car un fort oxygène pénètre. L’intubation fait le travail des poumons pour les revitaliser.

Armando Manzanero (Photo: Steve Allen)

Jusqu’à présent, l’endroit où Manzanero a contracté la maladie n’a pas été libéré. Cependant, le journaliste Gustavo Adolfo Infante a assuré que cela se serait produit lors du dernier voyage que l’auteur-compositeur-interprète avait effectué pour son anniversaire. Surtout parce qu’il a effectué plusieurs transferts en avion et assisté à un hommage en son honneur au Yucatan.

Le musée Casa Manzanero a été inauguré la semaine dernière à Mérida, Yucatán, où il était accompagné de sa femme Laura Elena Villa; le gouverneur de l’État, Mauricio Vila Dosal; le secrétaire au Tourisme, Miguel Torruco Marqués, et certaines personnalités du divertissement mexicain, comme le chanteur Carlos Cuevas.

