Les gouverneurs de l’Alliance fédéraliste demandent la transparence dans la campagne de vaccination contre le COVID-19 (Photo: File / Federalist Alliance)

La campagne de vaccination contre COVID-19, la Alliance fédéraliste ce exigeant que le pouvoir fédéral informe quels sont les critères de choix des états où les doses seront appliquées.

A travers leur compte Twitter, les gouverneurs qui font partie de l’Alliance ont demandé transparence totale pour connaître la planification de la vaccination qu’ils indiquent sera un compte-gouttes et se terminera dans plusieurs années.

«Le peuple mexicain recevra le compte-gouttes pour les vaccins au cours des prochains mois, voire des années; par conséquent, une transparence totale est nécessaire. Quel est le planning et les critères de choix des états et des doses qui leur correspondent?».

Ils soulignent que le manque d’informations sur le sujet cède la place à l’incertitude et à la méfiance dans tout le pays. De plus, il semble que la citoyenneté ne soit pas une priorité pour le gouvernement et qu’ils ont acheté les doses restantes aux entreprises pharmaceutiques.

L’Alliance fédéraliste a exprimé son mécontentement via les réseaux sociaux (Photo: Twitter)

«La désinformation et le manque de coordination qui persistent dans la manipulation du vaccin génèrent méfiance et incertitude dans tout le # Mexique. Il semble que nous ne sommes pas une priorité et que nous achetons les soldes du marché mondial. De la #AF, nous exigeons des informations claires et des certitudes », ont déclaré les gouverneurs de l’Alliance le 26 décembre.

Il convient de noter que, jusqu’à présent, les autorités n’ont publié que ce que le plan de vaccination sera en ce qui concerne les secteurs de la population, et non les États où il sera appliqué. Jusqu’à présent, on sait que les groupes prioritaires seront les suivants:

– Travailleurs du domaine de la santé

– Personnes de plus de 80 ans

– Personnes de 70 à 79 ans

– Personnes de 60 à 69 ans

– Personnes de 50 à 59 ans

– Personnes de 40 à 49 ans

– Population de moins de 40 ans

Un médecin reçoit le vaccin contre le covid-19 à l’hôpital général du Mexique, à Mexico (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

Selon un document trouvé sur la page gouvernementale du coronavirus au Mexique, le ministère de la Santé indique que, «les recommandations préliminaires du Groupe consultatif technique des vaccins au Mexique sont basées sur des scénarios et des hypothèses qui peuvent changer selon les preuves scientifiques sur les profils d’efficacité et la sécurité des vaccins sont mises à jour. “

Ils soulignent par la suite que les «bénéfices potentiels accumulés» ont été analysés sur la base des trois indicateurs suivants:

– Nouveaux cas évitables

– Décès

– Hospitalisations évitables

Ces paramètres les ont conduits à la conclusion d’établir un stratégie axée sur la réduction des décès associés au COVID-19, selon la mortalité observée au Mexique pendant la pandémie.

La SSa a analysé les informations du Conseil national de la population (Conapo) pour déterminer une population prioritaire (Photo: REUTERS / Gustavo Graf)

D’autre part, ils soulignent que les avantages ont été mesurés «en supposant une disponibilité de 25 millions de personnes vaccinées, un scénario alternatif avec 50 millions et un troisième scénario considérant une couverture universelle immunité du troupeau attendue avec un programme de vaccination universel pour prévenir le COVID-19, couvrant au moins 75% de la population mexicaine. “

Ainsi, dans le document, ils rapportent que pour définir la priorisation Les informations du Conseil national de la population (Conapo) pour obtenir la taille de la population par groupe d’âge. Pour le niveau de risque, ils ont considéré trois maladies associées à un risque plus élevé de développer une maladie grave due au COVID-19.

Bien qu’il indique d’autres aspects pour définir la population qui sera vaccinée, le ministère de la Santé il ne précise pas les critères utilisés pour sélectionner les entités fédératives.

Il précise ensuite comment la distribution des 250 000 vaccins Pfizer et BioNTech se fera à Mexico et à Coahuila sans mentionner pourquoi ces entités ont été choisies de première main, ni lesquelles suivront.

