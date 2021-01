Les changements à l’intérieur de “Hoy” en 2021 (Photo: Instagram par Galilea Montijo)

Le programme Aujourd’hui a commencé une nouvelle étape le 4 janvier. Avec Arath de la Torre et sans Jorge «El Burro» Van Rankin, l’émission du matin a commencé sa nouvelle facette, mais ils étaient Andrea Legarreta et Galilea Montijo qui se sont prononcés pour ce changement qui les a remplis de joie pour leurs deux amis et collègues.

L’arrivée d’Arath et le départ de Jorge ont suscité plusieurs réactions au sein de la production d’Andrea Rodríguez, soeur de Magda Rodríguez, qui était en charge du même espace jusqu’à sa mort en novembre de l’année dernière.

Andrea Legarreta et Galilea Montijo en ont toutes deux parlé, qui ont parlé des changements dans le programme qu’elles dirigent depuis plusieurs années.

«Surpris de la nouvelle d’Arath et avec un grand plaisir, nous l’avons reçu avec joie. Je l’aime personnellement beaucoup, c’est un garçon très talentueux, un très pilote et nous nous connaissons depuis de nombreuses années», A déclaré la femme d’Erik Rubín aux médias à l’extérieur de la chaîne de télévision San Ángel.

Les deux présentateurs ont convenu que le départ de Jorge «El Burro» Van Rankin avait eu lieu sur les instructions de Televisa

“Très heureux de recevoir un nouveau pilote”, Galilea Montijo a parlé de l’arrivée d’Arath de la Torre à Hoy.

“Je comprends que ce n’était pas une décision d’Andrea (Rodríguez) et je pense que cela a plus à voir avec” Burrito “qui se débrouille très bien avec sa série, apparemment une nouvelle saison arrive et apparemment il a deux autres propositions d’emploi. Ce que je comprends, c’est qu’ils voulaient quelqu’un qui n’allait pas et ne partait pas tant de fois; C’est évidemment un personnage très aimé et emblématique à la télévision au Mexique, avec de nombreuses années d’expérience, qui a son humour noir, son charme et l’affection du peuple … Il a de nombreux attributs à ajouter au programme », a déclaré Andrea Legarreta à propos de l’absence de« El Burro »Van Rankin.

Il a souligné qu’il avait une affection particulière pour le conducteur, qui passera une année très active au travail. «Il y a des choses pour lui très bientôt et pour lesquelles il devrait être constamment absent, c’est ce que je comprends. Je ne pense pas que quelqu’un comme ‘El Burro’ affecte la note et ne soit pas noté», A-t-il conclu.

Galilea Montijo a également consacré quelques mots à son ancien partenaire: «Il semble qu’il a beaucoup de travail cette année. Nous sommes très heureux pour lui, qu’il fasse de nouvelles choses, en tout cas il fait partie de (Aujourd’hui), peut-être qu’après un certain temps nous le retrouvons ».

Le communicateur a expliqué qu’il y avait encore d’autres changements pour la matinée, tels que de nouvelles sections, des jeux et l’arrivée de journalistes.

Arath de la Torre a rejoint Aujourd’hui hier matin et a été reçu en grande pompe dans les rangs de l’émission du matin.

“Je tiens à remercier profondément deux personnes, la première Magda Rodríguez, qui m’invitait continuellement, je sais qu’elle a beaucoup promu parce que j’étais ici, et Alejandro Benítez et Andrea Rodríguez, le public … c’est un programme bien-aimé, ils ont fait des choses merveilleuses” De la Torre a dit, déplacé pour rejoindre le spectacle.

En plus de l’arrivée d’Arath de la Torre, La vie est aujourd’hui, le nouveau thème musical du programme du magazine, composé par Horacio Palencia.

“Nous sommes la première”Galilea a déclaré au début du programme, qui marque une nouvelle étape, bien que l’on sache qu’elle a été supervisée et approuvée par Magda Rodríguez, avant sa mort surprise le 1er novembre.

La scène 2021 d’aujourd’hui promet, en plus de la nouvelle scénographie, des sections plus dynamiques et des reportages en direct de la rue.

