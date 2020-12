Depuis sa retraite, l’architecte Ben Barcelona visite quotidiennement un musée ou une salle d’art à Los Angeles. (LACMA)

Depuis qu’il est arrivé à Les anges en 1971 l’architecte Ben Barcelona aimait deux choses: la lumière et art qui abondent dans la ville. Pendant toutes les années où il a travaillé, cet immigrant du Philippines a réussi à inclure dans sa routine hebdomadaire visite musées, échantillons, galeries ou événements artistiques; depuis que je sais retraité, à 73 ans, en a fait son projet de vie: tous les jours de la semaine Il irait dans une institution, observerait une partie de ses trésors et retournerait dans l’appartement qu’il partage avec deux autres personnes.

Il n’a pas manqué son rendez-vous même une fois Avec de nouvelles œuvres ou des favoris, il n’est jamais tombé malade en huit ans. Les ouvriers du musée sont devenus une famille supplémentaire, dans toutes les galeries d’art qu’ils le connaissaient.

Ensuite est venu le coronavirus. Tout a fermé et lui, à Âgé de 81 ans, il faisait partie du groupe à risque le plus élevé.

«Barcelone était résiliente au début de la pandémie, et est resté dans auto-quarantaine, tenant avec livres d’art, sandwichs maison et promenades à l’appartement de sa fille à Koreatown»Résumait le Los Angeles Times, qui voulait savoir comment le plus célèbre fan de musée de la côte ouest des États-Unis s’en sortait.

Avec optimisme, Barcelone attend la réouverture des salles en 2021. La première chose qu’il ira voir, dit-il, c’est Made in LA 2020: une version.

“Pour l’instant, je pense que je vainc le virus”, a déclaré Barcelone au journal. “C’est pourquoi Je marche en moyenne 17000 pas par jour, à environ six miles, à travers les quartiers. ET partout où je vois de l’art».

Sa passion s’est solidifiée en 1992, lorsque sa femme, Divina, est décédée du lupus, le laissant seul avec Kristina, leur fille alors âgée de huit ans. Barcelone avait l’habitude d’aller chercher pendant longtemps La Madeleine pénitente de la lampede Georges de la Tour, au County Museum of Art (LACMA), parce que cela lui a fait du bien spirituellement: «Cela m’a rappelé que la beauté existe, mais il y a aussi la fin. Cette vie est temporaire », a-t-il déclaré au Times à une autre occasion.

Maintenant que le LACMA, comme le . Center, The Broad, the Hammer, le MOCA, la Huntington Library, le Musée d’art latino-américain (MOLAA) et d’autres institutions de Los Angeles restent fermées La Californie fait face à une deuxième vague sévère de COVID-19, “Barcelone recherche l’art au quotidien”, poursuit le journal. «Marcher dans les ruelles de Koreatown est une pratique de méditation pour Barcelone, dans laquelle il observe plus de détails qu’en prenant les bus. Un bâtiment décrépit, à ses yeux, jaillit de belles fissures abstraites dans le béton. “

Le paysage de la rue est une incitation à ce qui abrite votre Mémoire, pas seulement en arts visuels: «Cela me rappelle ces grands professeurs comme [Robert] Rauschenberg, John Cage, Merce Cunningham. La rue les a inspirés, et maintenant je la comprends parfaitement », a-t-il déclaré. “Pour Merce, marcher dans la ville et écouter le bruit des bâtiments, les klaxons et voir les gens marcher, était une danse.”

En huit ans, Ben Barcelna n’a pas manqué une seule journée lors de ses visites des musées et les employés sont devenus une famille supplémentaire. (YouTube / Hammer)

C’est ainsi qu’il a réussi à échapper aux fermetures de la pandémie, mais aussi la famille du musée a essayé de prendre soin de lui: . a envoyé des livres sur l’art des 16e et 17e siècles, m’a dit; il LACMA lui a envoyé des livres d’artiste Yoshitomo Nara et la photographe Vera Lutter; le musée Marteau lui a envoyé un livre sur le chorégraphe Cunningham”Le Times a répertorié. “Ils sont tous très bons pour moi”, a déclaré l’octogénaire.

À l’automne, avant l’augmentation des cas de COVID-19, certaines galeries de Los Angeles ont commencé à ouvert sur rendez-vous, pour une personne. Barcelone a pris toutes les précautions contre la contagion et est allée à plusieurs: Galerie Steve Turner, Regen Projects, Bridge Projects. Il a particulièrement aimé un échantillon de grandes installations de Senga Nengudi chez Sprüth Magers. Et il a également fait quelques visites virtuelles, même s’il n’aimait pas trop ça: «Avec le Zoom je ne suis pas très contentC’est trop petit, je n’ai pas l’occasion d’aller plus loin », a-t-il commenté.

Avec optimisme, Barcelone attend le réouverture des salles en 2021. La première chose qu’il ira voir, dit-il, c’est Made in LA 2020: une version, la cinquième exposition collective organisée par le Hammer avec ce nom. “La vie est différente à l’intérieur des musées», A-t-il conclu, pour expliquer sa passion. “Est inspirant et inspirant. Quand je quitte un musée, je me sens millionnaire ».

