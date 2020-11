(Photo: Twitter @ EnriqueAlfaroR)

La extinction de 109 fiducies a été l’une des déterminations promues par le gouvernement fédéral le plus controversé ces derniers mois et donc, cinq gouverneurs qui font partie de la Alliance fédéraliste ils ont déjà présenté controverses constitutionnelles devant la Cour suprême de justice de la nation (SCJN), avec la fin de éviter cette disparition de ces fonds.

Les dernières entités à effectuer cette procédure ont été Tamaulipas, Guanajuato Oui Nouveau Lion, a rapporté l’Alliance fédéraliste via son compte Twitter. Avec ces trois controverses, ils ajoutent déjà cinq dirigeants qui se sont légalement opposés à l’extinction des trusts. Les premiers étaient Chihuahua et Jalisco, gouvernés respectivement par Javier Corral et Enrique Alfaro.

À cet égard, Javier Corral a mentionné que les défis des présidents ont été et seront présentés avec approbation de l’article 105 constitutionnel, en plus de son but étant de combattre l’attitude abusive du gouvernement fédéral en centralisant les ressources, qui dans certains cas disposent de fonds publics et municipaux.

Jaime Rodríguez Calderón, gouverneur de Nuevo León, a écrit sur son compte Twitter que «pour le bien de notre État et de tout le Mexique, le SCJN doit accorder la suspension de la centralisation de ces ressources, en les empêchant d’être utilisés par le gouvernement fédéral à des fins autres que celles pour lesquelles ils le souhaitent ».

En revanche, selon un communiqué publié par l’Alliance fédéraliste, la décision de présenter les processus juridictionnels devant le pouvoir judiciaire fait partie de la approches globales et régionales qu’ils ont établi pour «combattre impact spécifique cela a la disparition des fiducies fédérales ».

Dans le document, ils ont également souligné que “l’amélioration” de ce processus juridique est un élément de la plus haute importance pour souligner, avec exactitude, le Des impacts qui déclencheront l’extinction des fiducies. En ce sens, ils ont montré leur confiance dans la justice fédérale afin que la plus haute juridiction position en votre faveur.

Il est important de mentionner que formulation et critères de ces controverses ont été présentés d’une manière individuel dans les entités qui représentent les gouverneurs de l’Alliance fédéraliste, car «ils doivent s’occuper des effets et particularités spécifiques de chacun des états».

La décision de retirer ces fonds a été décrite comme “inconstitutionnel” par les dirigeants, qui ont également critiqué le pouvoir législatif, qu’ils considéraient comme autonomes et capables de invalide le pouvoir de l’exécutif fédéral de centraliser les ressources fondamentales pour le développement économique, social et culturel du Mexique.

Parmi les positions que les membres de l’Alliance ont prises, il ressort que bien que sont favorables à la lutte contre la corruption, son point de vue est que cela ne devrait pas être un prétexte pour «le extinction injuste des agendas indispensables pour le Mexique en matière de santé, de sport, de sécurité, de culture, de catastrophes naturelles, d’éducation et de justice sociale ».

Du point de vue des membres de l’Alliance fédéraliste, le endommagé et affecté pour cette décision sont “Incalculable”, en plus de «violer les principes et préceptes constitutionnels en masse et les budgets publics attribués et en exercice; déséquilibres des finances publiques et des domaines privés».

Un autre des arguments pour lesquels ils ont remis en cause l’extinction des 109 trusts est que «condamne sans discernement l’impuissance et concentre les ressources, qui jusqu’à il y a quelques jours étaient dûment étiquetées et auditées, en un manipulation discrétionnaire et opaque».

De son côté, le président Andrés Manuel López Obrador, lors de la conférence de presse du 26 novembre, les controverses minimisées et a reconnu que les représentants des entités “ils ont le droit de le faire. L’autorité compétente résoudra ».

Suggéré que les revendications ne sont pas liés à une préoccupation légitime pour les ressources. «Cela a à voir avec la saison, avec le élections, c’est de la propagande. Mais ce n’est pas mal non plus », a déclaré le chef de l’exécutif fédéral.

López Obrador vantait le liberté électorale que le pays en profite et l’énonce comme une solution pacifique aux différends. «Je dis aux opposants que des opportunités sont ouvertes pour faire appliquer le principe selon lequel les gens ont, à tout moment, le droit de changer la forme de votre gouvernement, qui est l’essence même de la démocratie», A-t-il conclu.

