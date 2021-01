Photo prise depuis Twitter, Cúcuta est News.

Le 9 janvier, trois maisons du quartier de La Capellana, à Cúcuta, ont pris feu en raison du court-circuit d’une mangeoire dans l’une d’elles. Le rapport final des autorités a indiqué que l’événement avait fait sept morts et sept blessés; Cependant, ce jeudi, le nombre de morts est passé à huit.

Ce jour-là, le portail Zone Cúcuta, a donné un rapport préliminaire avec les noms de trois personnes blessées par des brûlures au deuxième degré. En effet, il s’agissait de Doris Milena Andrade, Darwin Albeiro Amaya et Andrés Camilo Amaya Andrade, qui serait un couple et leur enfant.

Doris Andrade, est la nouvelle victime mortelle laissée par l’incendie de La Capellana. Comme le dépeint la radio Blu Radio, la famille d’Andrade a été alertée vers 4 heures du matin par le voisin d’une autre des maisons qui brûlaient, c’était Ana Benilda Becerra, une femme de 65 ans décédée dans l’incendie.

La famille Amaya Andrade n’a pas pu facilement quitter son domicile, selon la station, Doris et son mari ont réussi à sortir par le toit et à faire sortir leurs trois enfants. Cependant, Andrade a été la dernière à quitter la maison, car pendant que son mari était sur le toit, la femme l’a aidé en passant ses enfants pour les sauver.

Quand Andrade a réussi à quitter la maison, il a eu des blessures au deuxième degré et des brûlures sur 70% de son corps, elle faisait donc partie des personnes qui ont dû être transférées dans un centre médical. Compte tenu de la gravité des blessures, Doris Andrade a été transférée dans un hôpital de Bogotá pour se remettre des brûlures, mais, malheureusement, elle est décédée le jeudi 14 janvier.

Andrade rejoint ses voisines Ana Benilda Becerra et Luz Amaya, ainsi que la famille composée de Nelson Enrique Rangel, Eliana Páez, Daniela Rangel Páez, Nicolás Rangel, Juan Rangel, qui n’ont pas pu quitter leurs maisons et sont morts dans l’incendie.

Le journal régional La Opinion a souligné que Ana Benilda Becerra, a été retrouvée morte sous les escaliers de la maison de Doris Milena Andrade. Cette situation, selon les enfants de Becerra, s’est produite parce qu’elle a sauté du toit de sa maison sur le balcon de Doris pour l’avertir de l’incendie et, alors que la famille d’Andrade a réussi à sortir de la maison, Becerra a été piégée dans la fumée.

«Ma mère était une bonne amie de Doris Milena et peut-être la cherchait-elle dans son désir de les aider. Ils ont pu sortir parce qu’ils connaissaient leur maison, mais malheureusement ma mère ne connaîtrait que le premier étage et la fumée ne leur a rien laissé voir non plus », a déclaré l’un des fils aux médias régionaux.

Reconstruction des faits

Il était près de trois heures du matin le samedi 9 janvier, lorsque les habitants du quartier de La Capellana, à Cúcuta, ont signalé un violent incendie. qu’il consommait trois maisons voisines et que, jusque après 6 heures du matin, les pompiers et la communauté étaient en alerte.

Noticias Caracol a rapporté que les victimes mortelles étaient Nelson Enrique Rangel, Eliana Páez, Daniela Rangel Páez, Nicolás Rangel, Juan Rangel, Ana Belinda Becerra et Luz Amaya.

Les cinq premières personnes font partie de la même famille, selon les médias Red Más, Nelson Enrique Rangel, le père, était enseignant à l’institution éducative Julio Pérez Ferrero, Eliana Rangel était sa femme et Daniela, Nicolás et Juan étaient les trois enfants du couple, tous mineurs.

Les médias régionaux Norte Noticias ont partagé l’image de la famille décédée dans l’incendie:

Photo: Nouvelles du Nord

De la même manière, l’école Santo Ángel a profondément regretté la mort des frères Rangel, qui ont étudié dans cette institution, et de leurs parents, via les réseaux sociaux.

L’école Santo Ángel a profondément regretté la mort des frères Rangel et de leurs parents, qui ont perdu la vie après un incendie qui a ravagé leur maison à La Capellana. De #CanalTRO, nous exprimons nos condoléances pour ce fait qui pleure Cúcuta. pic.twitter.com/FoMiLIeccw – Channel TRO (@CanalTRO) 9 janvier 2021

Le lieutenant Pedro Márquez, commandant du service des pompiers volontaires de Cúcuta, ont signalé que 3 des sept victimes étaient des mineurs, les enfants de la famille Rángel Páez.

«Au total, il y avait quatre adultes et trois mineurs. Le sauvetage a été difficile car les véhicules étaient en feu et cela a empêché l’entrée des maisons. De plus, les barres, sous l’effet de la température, s’étaient effondrées et les rails ne permettaient pas l’ouverture. Nous avons dû entrer de force », a déclaré le lieutenant à El Tiempo.

Les médias régionaux 45 secondes, ont assuré que Dans les informations préliminaires des autorités, on parle d’un possible court-circuit dans une crèche de la maison qui se trouve dans la moitié des deux autres touchées. Les flammes ont endommagé cinq véhicules privés qui se trouvaient à proximité ou à l’intérieur des maisons qui ont pris feu.

Jairo Yáñez, maire de Cúcuta, a rapporté qu ‘«apparemment une crèche de Noël était en mauvais état, il y avait un court-circuit et il y avait du bois dans le garage. Les voitures ont empêché la sortie rapide et opportune des personnes lorsqu’elles ont réalisé la situation », selon les médias.

Le moment du sauvetage des blessés a été partagé dans des vidéos enregistrées par les fans, via les réseaux sociaux, dans lesquelles les cris des personnes touchées par les brûlures sont entendus.

«Selon les procédures que mènent notre police judiciaire et nos pompiers, il y a 7 morts et 4 blessés dans les centres médicaux», a rapporté le général Óscar Antonio Moreno, commandant de la police métropolitaine de Cúcuta (Mecuc), du site.

Ils ont ajouté dans ce média régional que, Les pompiers sont arrivés avec six extincteurs et ont eu du mal à éteindre les flammes pendant plus de trois heures. Les blessés ont été emmenés à l’hôpital universitaire Erasmo Meoz de Cúcuta.

Le président Iván Duque a évoqué l’incendie, “nous exprimons nos condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches en raison de l’incendie qui a détruit trois maisons dans le quartier de La Capellana, à Cúcuta” et a ajouté qu’il avait demandé à l’Unité de gestion des risques. “Traitez rapidement ce triste épisode.”

Nous exprimons nos condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches à cause de l’incendie qui a détruit trois maisons dans le quartier La Capellana de # Cúcuta (N. de Santander). Nous sommes avec toi. J’ai demandé à @UNGRD de répondre rapidement à ce triste épisode. – Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) 9 janvier 2021

