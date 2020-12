Tiré d’Indepaz

Lors des élections du 9 décembre 1990, les Colombiens ont été convoqués pour élire les représentants politiques qui seraient en charge de la rédaction la nouvelle Constitution politique, toujours en vigueur aujourd’hui.

C’est sans aucun doute un tournant dans l’histoire récente de la Colombie qui a commencé avec un mouvement social soutenu par des universitaires et des étudiants qui, lors des élections au Congrès en mars de la même année, ont distribué le Septième scrutin, dans lequel il était dit: «Plébiscite pour la Colombie, votez pour un Assemblée constituante pour réformer la Constitution et déterminer les changements politiques, sociaux et économiques dans l’intérêt du peuple ».

À cette époque, le pays gouvernait encore une Constitution qui a été formée en 1886 et les exigences de la citoyenneté exigeaient un changement structurel dans les fondements politiques du pays.

L’ancienne Magna Carta établissait, par exemple, le catholicisme comme pilier de l’État, restreignait le droit de vote, autorisait la peine de mort, interdisait le divorce et donnait des pouvoirs extraordinaires au président, comme l’élection des gouverneurs et des magistrats.

La démocratie réclamait une nouvelle constitution et grâce à l’exercice du septième scrutin, le soutien obtenu aux législatives n’a même pas été compté, Le président Virgilio Barco a décrété l’état de siège pour organiser un plébiscite constitutionnel lors des élections présidentielles du 27 mai 1990.

Lors de ces élections présidentielles, 5236863 Colombiens ont voté pour et 230 080 contre une Assemblée constituante.

Dans l’agitation de 1990, c’était aussi l’année où l’accord de paix avec les guérilleros du M-19 a été signé, et parmi leurs revendications figurait la création d’un constituant.

Ainsi, le 9 décembre, le peuple colombien a élu 70 représentants à l’Assemblée nationale constituante. L’un des résultats les plus importants a été la formation d’un groupe plutôt hétérogène de constituants. Bien que la majorité soit des avocats, des économistes, des ingénieurs, des journalistes, des dirigeants syndicaux, des athlètes, des écrivains et des représentants de minorités ethniques et religieuses ont également été élus..

En plus des 70 électeurs élus au suffrage populaire, le gouvernement a nommé quatre représentants des groupes de guérilla démobilisés: deux représentants de l’Armée populaire de libération, avec voix et vote, un représentant du Parti révolutionnaire des travailleurs et un autre du groupe de guérilla Quintín Lame, tous deux avec voix mais sans vote.

Compte tenu de la pluralité des partis politiques, il a été décidé d’élire une présidence tripartite, avec les dirigeants des trois partis politiques ayant obtenu le plus de voix: le Parti libéral colombien, l’Alliance démocratique M-19 et le Mouvement du salut national. Ainsi, l’Assemblée était dirigée par Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado et Antonio Navarro Wolff.

L’installation de l’Assemblée nationale constituante

Une fois les représentants du constituant élus, le 5 février 1991 l’assemblée a été officiellement installée et Pendant plus de cinq mois, ils ont profondément réformé la Constitution politique de la Colombie de 1886.

Le 4 juillet 1991, Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe et Álvaro Gómez Hurtado, ont présenté la nouvelle Constitution au pays, après avoir surmonté l’un des débats les plus tendus qui ait eu lieu pour sa construction: celui de l’extradition des criminels nationaux vers les États-Unis.

Au final, une charte politique composée de 380 articles définitifs et de 60 articles transitoires a été approuvée. Avec laquelle on a tenté de faire face à la crise de gouvernance et de légitimité que connaissait l’État à cette époque.

Bon nombre des leaders étudiants à l’origine de ce changement radical sont aujourd’hui des politiciens influents, comme le Maire de Bogotá, Claudia López, et avocat, Fernando Carrillo. D’autres sont des magistrats, des professeurs ou des politiciens.