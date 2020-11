Au moins 132 femmes, dont près d’une douzaine hispaniques, feront partie du Congrès des États-Unis lors de la prochaine législature, qui sera celle avec la plus grande composante féminine de l’histoire et pourrait être accompagnée d’un autre jalon dans la lutte pour l’égalité en politique. : une femme, Kamala Harris, à la vice-présidence du pays.

Miami World / Telemundo 51

Dans la législature du Congrès des États-Unis qui inaugurera en janvier, le numéro 117, un membre sur quatre de ses membres sera une femme, selon des chiffres gérés par le Center for American Women and Politics (CAWP), qui fait partie d’un institut. de l’Université Rutgers dans le New Jersey.

UN DOSSIER DE FEMMES EN CONGRÈS

Ce centre dispose d’un «tracker» des candidats gagnants aux postes législatifs en jeu lors des élections du 3 novembre, dont il reste encore environ 25 concours sans résultat définitif, comme dans le cas du duel à la présidence entre le président Donald Trump et Le démocrate Joe Biden, qui a Harris comme candidat à la vice-présidence.

Les 132 représentants et sénateurs qui ont déjà obtenu leur poste équivalent à 24,7% du total des membres du Congrès et ont déjà dépassé les 127 (23,7%) de la législature avant les élections du 3 novembre au cours desquelles le Chambre des représentants.

Parmi eux, 48 (9%) ne sont pas blancs, pour l’instant le même nombre que dans cette législature, mais toujours surmontables car il y a des conflits non résolus.

Parmi les Hispaniques, Alexandria Ocasio-Cortez et Nydia Velázquez, à New York, Grace Flores Napolitano, Linda Sánchez, Norma Torres, Lucille Roybal-Allard et Nanette Díaz Barragán, en Californie, María Elvira Salazar, en Floride, Teresa Leger Fernández, en Nouveau-Mexique, et Sylvia Garcia et Veronica Escobar, au Texas, sont confirmées.

Candace Valenzuela, au Texas, et Nicole Malliotakis, n’ont pas encore obtenu leur siège.