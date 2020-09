Dans Octobre et novembre les décès augmenteront de COVID-19[feminine, a prévenu le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, le Belge Hans Kluge.

«Ce sera plus difficile. Une mortalité plus élevée sera observée en octobre et novembre. Nous sommes à un moment où les pays ne veulent pas entendre ce type de mauvaises nouvelles, et je le comprends », a déclaré le spécialiste dans une interview pour l’agence ..