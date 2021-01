Ce mercredi 6 janvier, le maire de Soacha a annoncé, par décret 001 de 2021, qu’il y aura un couvre-feu général et loi sèche dans toute la commune pour ce pont festif, pour éviter que les cas de contagion du covid-19 continuent d’augmenter.

Ces mesures entreront en vigueur du vendredi 8 janvier à 20h00 au mardi 12 janvier à 4h00.Mais les 12 et 17 de ce même mois, le couvre-feu ne sera que la nuit, de 20h00 à 4h00

Au couvre-feu, les habitants de Soacha pourront pratiquer une activité physique individuelle Juste pendant une heure, ils devraient éviter les contacts physiques, les gymnases, les terrains de jeux et les foules.

Les travailleurs et les véhicules des services de santé publics et privés, les soignants des personnes âgées et de moins de 18 ans, des personnes handicapées et des animaux domestiques, ainsi que les événements de force majeure accrédités seront exemptés.

Les restaurants ne pourront faire des adresses qu’entre 5h00 et 22h00, mais en respectant les protocoles de biosécurité et en portant des documents qui les accréditent.

Le maire de la municipalité voisine de Bogotá, Juan Carlos Saldarriaga, a déclaré qu’en dépit du fait que «le meilleur moyen d’éviter la contagion par le covid-19 est de prendre soin de soi, les mesures restrictives visent à éviter l’occupation totale des unités de soins intensifs ( ICU), de qui ne sont que 13 disponibles, avec 1200 cas actifs, selon les informations du Secrétariat de la santé de Soacha».

Ceux qui ne respectent pas les mesures s’exposent à une sanction économique de près d’un million de pesos, à la suspension de l’activité économique et à la fermeture de l’établissement commercial.

Le conseil municipal de Soacha a approuvé le statut fiscal, qui cherche de nouvelles façons de collecter de l’argent.

Le statut, qui a suscité la polémique dès le début et a généré des divisions en plénière, envisage la collecte de fonds qui seront destinés à promouvoir le sport et la culture dans la commune.

Ce qui a retenu l’attention des élus et des citoyens, c’est le concept ou la raison de la remise, car elle s’appliquera à tous les habitants de la commune qui communiquent par téléphone par lignes fixes ou par lignes mobiles à partir du 1er mars 2021.

Ainsi, les taux de contribution fiscale pour la commune de Soacha fonctionneraient comme suit:

Si la personne utilise la téléphonie fixe, sa redevance fonctionnera par strates, selon les niveaux 1, 2 ou 3, les tarifs seront différents. De leur côté, les petits et grands commerçants paieraient chaque mois 14 350 pesos de taxe de téléphonie fixe.

En revanche, si l’utilisateur dispose de la téléphonie mobile, la taxe variera en fonction du montant du forfait postpayé ou de la valeur de la recharge à effectuer sur une ligne prépayée.

Les lignes postpayées auront des tarifs différenciés en fonction du prix payé dans la facture mensuelle du plan, tandis que le plan prépayé aura une contribution de 1% dans tous les cas. Il convient de préciser que la taxe sera facturée à chaque utilisateur, et non aux entreprises, en plus que si le citoyen dispose d’un service fixe et mobile, il paiera les deux taxes correspondantes

Le conseiller Juan Rivera, orateur du projet, a déclaré à Noticias Caracol qu’à Soacha, davantage de ressources devraient être investies dans le sport et la culture afin d’exploiter davantage de talents comme celui du cycliste Daniel Felipe Martínez, originaire de la municipalité de Cundinamarca.

Nous n’avons que neuf parcs dans une ville de plus d’un million d’habitants. Gérés par l’institut, 48 parcs qui traînent aujourd’hui, que nous n’avons pas de quoi les réparer, qui n’ont pas de cerceaux, de filets, de tribunaux.

Dans des déclarations faites aux médias de communication télévisée, Rivera a invité les habitants à se demander s’ils voulaient avoir un Parque de los Novios pour Soacha ou un Simón Bolívar.

