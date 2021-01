Des manifestants pro-Trump prennent d’assaut le terrain du Capitole des États-Unis, à Washington, DC, États-Unis. . / WILL OLIVER

Washington, 6 janvier . .- “Il y avait des gens même au deuxième étage du Capitole”, a déclaré le vétéran de l’armée américaine Kevin Loftus, l’un des centaines de manifestants, avec une émotion toujours dans son corps. Ils ont violemment fait irruption à l’intérieur du bâtiment historique, au cœur de Washington DC.

Sans masque pour se protéger du COVID-19 et armé de vêtements militaires et d’une casquette avec le slogan «Make America Great Again» (Make America Great Again), Loftus s’est vanté devant d’autres manifestants soutenant le président sortant, Donald Trump, ayant été l’un de ceux qui ont réussi à entrer dans le Capitole, peu de temps après avoir été expulsé par les forces de sécurité.

«J’ai été à l’intérieur», se vantait Loftus dans les jardins du Capitole, inondés de partisans du président.

S’adressant à Efe, Loftus a expliqué qu’il avait grimpé sur un échafaudage à l’extérieur du Capitole pour prendre des photos avec son téléphone portable de la grande manifestation pro-Trump qui a eu lieu au centre-ville de Washington lorsque la structure a commencé à vaciller et qu’il en est descendu.

“Quelqu’un m’a attendu pour entrer”

“Ensuite, j’ai vu qu’une des portes du Capitole était ouverte et tenue par certains des participants à la manifestation, qui m’ont fait signe d’entrer”, a-t-il expliqué.

Loftus arpentait le bâtiment mais n’a pas pu entrer dans l’hémicycle, où se tenait la session conjointe des deux chambres du Congrès pour compter les votes électoraux et ratifier selon toute probabilité la victoire du démocrate Joe Biden aux élections présidentielles du passé. 3 novembre.

“J’ai pris deux selfies, puis la police a commencé à nous lancer des gaz lacrymogènes et nous avons dû partir”, a déclaré Loftus.

Juste à ce moment de sa narration, une femme s’est approchée de lui pour lui demander s’il était un “influenceur” et s’il avait un compte Instagram “car cette démonstration regorge de personnes bien connues”, ce à quoi Loftus a répondu avec plaisir que non, mais que voudrais être.

Ce vétéran s’est rendu ce mercredi avec son fils dans la capitale américaine en provenance de l’état du Wisconsin, où il réside, pour participer à la contestation trumpiste et, comme il l’a dit à Efe, dénoncer “la fraude aux élections”; Une fraude présumée que Trump n’a cessé de dénoncer depuis que les résultats qui ont donné la victoire à Biden étaient connus, sans fournir une seule preuve.

Cependant, certains électeurs républicains comme Loftus sont convaincus qu’il y a eu fraude et que les médias traditionnels déforment les informations, par rapport aux canaux informels tels que le réseau social Parler, populaire parmi les conservateurs aux États-Unis, comme alternative. sur Twitter, et qui servent de haut-parleur pour ce type de théories du complot.

LES TROMPERS SONT “SENED”

Sa conviction qu’il y avait eu fraude aux élections a poussé Loftus et des milliers d’autres manifestants pro-Trump à venir dans la capitale américaine pour protester, tout comme les deux chambres du Congrès prévoyaient de compter les votes du Collège électoral et d’approuver le triomphe de Biden.

«Nous sommes ici pour envoyer un message au monde pour dire que les partisans de Trump en ont assez», a déclaré Loftus, qui a assuré qu’il ne quitterait pas les environs du Capitole.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé ce qu’ils voulaient de la pause au Capitole ou de la manifestation, sa réponse était vague, même s’il y a réfléchi un peu, il a dit: «Peut-être que des élections auront lieu à nouveau».

Une réponse similaire a été offerte par un autre des manifestants près du siège du Congrès américain, David Spencer, un homme d’affaires de Floride qui a assisté à la manifestation avec sa femme et sa fille.

Assis sur des chaises de camping, alors qu’ils regardaient la foule qui se rendait jusqu’aux escaliers mêmes du Capitole, Spencer a déclaré à . que ce qu’il voulait, ce sont de nouvelles élections, même si à son avis tout aurait été évité si «Pence avait fait son travail … “

Spencer faisait référence au vice-président sortant, Mike Pence, qui, ce mercredi, avait annoncé qu’il ne s’opposerait pas à la confirmation de la victoire électorale de Biden, comme Trump l’avait demandé, étant également à la tête du Sénat, il devait présider la session du Congrès.

L’assaut violent du Capitole est sans précédent dans l’histoire américaine moderne, et il faudrait remonter à l’incendie de Washington par les troupes britanniques en 1814 pour trouver une attaque similaire.

Susana Samhan