La Secrétariat pour la gestion globale des risques et la protection civile de Mexico (SGIRPC-CDMX) a mis en garde contre les basses températures dans l’entité jusqu’au matin de ce vendredi 15 janvier.

Les communes en alerte jaune, selon le communiqué de presse, sont les Magdalena Contreras, Milpa Alta et Tlalpan, où des températures basses de 4 à 6 degrés Celsius étaient prévues entre 5 h et 8 h.

Tôt le matin, ils ont identifié un ciel nuageux à Mexico et un baisse de température la nuit, en particulier dans le sud et l’ouest de la capitale.

Et dans l’après-midi, ils prévoient une légère hausse de température avec des conditions de ciel nuageux avec des pluies l’après-midi, principalement dans le sud de Mexico.

Par conséquent, les autorités de Mexico émis différentes recommandations à la populationParmi ceux-ci, l’utilisation d’au moins deux couches de vêtements, couvrant le nez et la bouche, évitant d’être exposé à des changements brusques de température, utilisant une crème pour protéger et hydrater la peau du froid.

Aussi, lavez-vous les mains fréquemment ou utilisez un gel antibactérien; et en cas d’inconfort, rendez-vous au centre de santé le plus proche.

D’un autre côté, ils ont suggéré que divers fruits et légumes riches en vitamines A et C sont consommés de manière grossière, en plus de boire beaucoup de liquides et, enfin, d’aller dans les centres de santé pour se faire vacciner contre la grippe.

Ils ont également indiqué que si le appareils de chauffage et / ou cheminées Dans les capitales, il est important que les gens gardent à l’esprit qu’ils doivent utiliser une ventilation adéquate.

En revanche, ils préviennent que s’il est nécessaire de sortir, l’utilisation d’au moins trois couches de vêtements, d’utiliser des chapeaux, des écharpes et des gants, est prise en compte, pour être bien protégé.

Au moins deux couches de vêtements en haut, avec une couche extérieure pour éviter le vent et la pluie, ainsi qu’une longue couche sur les jambes et des chaussures chaudes et imperméables.

En cas d’urgence, a indiqué la Protection civile, les citoyens ont la possibilité de communiquer téléphones d’urgence 911, 5658 1111 de Locatel et 5683 2222 de SGIRPC.

Vous pouvez également rester informé via les comptes officiels de l’agence sur les réseaux sociaux: Twitter @SGIRPC_CDMX et Facebook @SGIRPCCDMX; Enfin, le site www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx est accessible à l’ensemble de la population.

Le niveau d’alerte aux phénomènes météorologiques au Mexique indique que le couleur orange prévisions de pluies comprises entre 30 et 49 mm / 24h; des vents allant jusqu’à 60 et 69 km / h; ainsi que la chute de la grêle moyenne, des températures élevées de 31 à 33 degrés Celsius, des bas entre 1 et 3 degrés Celsius et de légères chutes de neige.

La alerte jaune, en revanche, il indique des pluies de 15 à 29 mm / 24h; vents de 50 à 59 km / h; petite grêle, températures élevées entre 28 et 30 degrés Celsius; tombe entre 4 et 6 degrés Celsius; ainsi que des chutes de neige grésil.

Les critères de classification indiquent également que la couleur orange est destinée aux phénomènes météorologiques dont l’intensité peut endommager des structures fragiles; pour sa part, le jaune anticipe la présence d’hydrométéores légers qui causent des dommages s’ils sont associés à d’autres circonstances.

