15 minutes. Les États-Unis (USA) ont dépassé mardi la barre des 15 millions d’infections au COVID-19, quelques jours à peine après avoir dépassé 14 millions de cas, selon le décompte du réseau d’information NBC News.

Spécifique, Selon les données recueillies par les médias américains, les États-Unis ont enregistré près de 187 000 nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures.. En référence aux décès, ils sont déjà proches de 285 000, dont 1 789 vérifiés au cours de la dernière journée.

La nation nord-américaine a également enregistré lundi son plus grand nombre d’hospitalisations en raison de la maladie depuis le début de la pandémie, près de 102 000, selon les données fournies par le Covid Tracking Project.

De leur côté, plus de 5,7 millions de personnes ont réussi à se remettre de la maladie aux États-Unis, le pays le plus touché par le coronavirus responsable du COVID-19, tant en nombre de cas qu’en nombre de décès.

Les états les plus touchés sont Californie, Texas et Floride, avec respectivement 1,39 million d’infections, 1,33 million et plus d’un million.

En échange, celui qui a le plus de morts est New York, avec plus de 35000. Ils sont suivis par le Texas et la Californie, avec plus de 23 000 et 20 000, respectivement, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Dans ce contexte, Joe Biden, président élu des États-Unis, a annoncé les nominés pour constituer son équipe de santé. Il sera dirigé par le Latino Xavier Becerra en tant que secrétaire à la Santé, qui travaillera aux côtés d’Anthony Fauci, qui restera en tant que conseiller médical pour COVID-19- pour faire face à la pandémie.