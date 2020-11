Image de l’empereur du Japon Naruhito. L’Agence de la maison impériale du Japon a annoncé ce vendredi qu’elle avait décidé d’annuler la traditionnelle salutation du Nouvel An de l’empereur. . / Kimimasa Mayama / Archives

Tokyo, 27 novembre . .- L’Agence de la maison impériale du Japon a annoncé ce vendredi qu’elle avait décidé d’annuler le traditionnel message d’accueil du Nouvel An de l’empereur au palais impérial de Tokyo en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en le pays.

L’institution, qui est chargée de gérer les affaires liées à la famille impériale japonaise, a pris cette décision pour éviter les foules qui se produisent habituellement à l’occasion de l’événement, qui se tient généralement le 2 janvier, et qui est généralement fréquenté par de nombreuses personnes âgées. avancé, particulièrement vulnérable au virus.

Un total de 68 710 personnes ont assisté au palais impérial de la capitale japonaise en janvier dernier pour l’événement, au cours duquel l’empereur, l’impératrice et d’autres membres de la famille saluent les partisans depuis le balcon.

C’était la première année à laquelle l’empereur actuel du Japon, Naruhito, participait, s’établissant déjà sur le trône.

En 2019, la dernière année où son père et empereur émérite, Akihito, a joué dans le salut avant d’abdiquer et la propagation du COVID, 154800 personnes ont assisté à l’événement.

Celui de 2021 marquera la première annulation du salut du Nouvel An de l’empereur depuis 1990, lorsque le Japon pleurait la mort l’année précédente de l’empereur Hirohito, le grand-père de Naruhito.

Naruhito, qui est monté sur le trône le 1er mai 2019, a déjà vu le traditionnel voeux d’anniversaire de l’empereur annulé par le virus, le premier qu’il allait célébrer au chef de l’Etat et qui a marqué son 60e anniversaire, fin février. .

Au milieu de l’augmentation des infections au Japon, qui enregistre des enregistrements quotidiens de cas depuis la semaine dernière, le salut du Nouvel An est le dernier d’une série d’événements de la famille impériale qui est annulé ou reporté cette année en raison de la crise sanitaire. .

Parmi eux, la cérémonie officielle de proclamation de son frère Fumihito comme prince héritier du Japon, qui a eu lieu le 8 novembre, sept mois plus tard que prévu.