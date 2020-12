Le représentant de l’Organisation des victimes d’avril (OVA), Grethel Gómez, prend la parole lors d’un entretien avec Efe aujourd’hui, à Managua (Nicaragua). . / Jorge Torres

Managua, 17 décembre . .- Les proches des opposants détenus dans le contexte de la crise sociale et politique que traverse le Nicaragua depuis avril 2018 ont qualifié ce jeudi de positive la campagne intitulée “Noël sans prisonniers politiques”, qui lancé le 1er décembre dernier.

“Nous faisons une analyse positive dans le sens où tout le Nicaragua, toutes les forces de l’opposition, créent une synergie basée sur la libération des prisonniers”, a déclaré à Efe le représentant de l’Avril Victims Organization (OVA), Grethel. Gomez.

Gómez a souligné qu’il y a eu une demande de libération des opposants emprisonnés et que diverses voix se sont jointes pour devenir la principale revendication adressée au gouvernement du président Daniel Ortega en décembre.

Malgré cette pression, a-t-il reconnu, le gouvernement nicaraguayen n’a encore libéré aucun des 120 soi-disant «prisonniers politiques».

Depuis le soulèvement populaire d’avril 2018 contre Ortega, des milliers d’opposants nicaraguayens sont passés par les prisons nicaraguayennes après avoir été désignés par l’exécutif comme des “terroristes”, des “putschistes” ou des “criminels”, selon le Mécanisme pour la reconnaissance des Prisonniers politiques, dont au moins 110 sont toujours enfermés, auxquels s’ajoutent 10 autres prisonniers avant cette date.

Bien que le président Ortega l’ignore, la campagne a suscité l’intérêt de divers groupes d’opposition, organisations de défense des droits de l’homme, leaders de la dissidence et citoyens anonymes, qui ont accepté de demander constamment la «libération des prisonniers politiques». , selon l’OVA.

PLUS DE SENSIBILITÉ, MAIS SANS RÉSULTATS

«Il y a plus de sensibilité, cependant il y a moins d’occasions de l’exprimer (en public), mais en privé, en tant qu’organisations, en plus, à chaque intervention de n’importe quel politicien, de tout partisan de l’opposition, la première chose qui est demandée est la libération des prisonniers politiques “A noté Gomez.

Pour l’oncle du détenu Jaime Navarrete, Rodrigo Navarrete, le côté négatif de la campagne est que “jusqu’à aujourd’hui il n’y a eu aucune indication, aucune volonté de la part du gouvernement, de céder à la pression internationale ou nationale, au contraire cela augmente les captures, les sièges “.

Selon Navarrete, les maisons des proches des «prisonniers politiques» sont constamment assiégées par la police, et lors des visites, les mères et autres proches sont «soumis à des pressions», soi-disant pour ne pas dénoncer les conditions de détention.

«On nous dit de ne pas parler des conditions dans lesquelles ils se trouvent, des abus qu’ils subissent là-bas, ils violent leurs droits fondamentaux, tels que la santé, la sécurité, et leur garantissent surtout la vie dans ces prisons, le Les hauts fonctionnaires du système pénitentiaire viennent vers vous et vous disent que si vous continuez à élever la voix, ils prendront les mesures correspondantes », a déclaré Navarrete.

“Cette incarcération est un crime contre l’humanité (…) le peuple nicaraguayen est de plus en plus conscient de l’injustice commise contre les prisonniers politiques”, a ajouté Gómez, qui a affirmé que les proches des “prisonniers politiques” avec ” contraints “de signer des documents dans lesquels ils nient les mauvaises conditions dans les cellules.

EXIGEZ L’UNITÉ CONTRE ORTEGA

“Ils sont à la merci d’un certain nombre d’arbitraire qui, selon les droits humains internationaux, violent notre propre identité en tant qu’êtres humains”, a souligné Gómez.

Les membres de l’OVA ont appelé les Nicaraguayens à ne pas laisser leurs familles seules.

Navarrete a demandé aux différentes forces d’opposition «de s’unir» pour affronter Ortega, et que «les actions intimidantes du régime ne vont pas nous arrêter, nous allons continuer d’avancer jusqu’à ce que nous obtenions la libération définitive du dernier prisonnier politique».

La situation des opposants emprisonnés est encadrée par une crise sociopolitique profonde, qui n’a pas été observée de 1980 à 1990, la première fois qu’Ortega était président.