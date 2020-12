Grâce à l’alliance avec ProimImages Colombia, RTVC investira 900 millions de pesos dans la coproduction d’une dizaine de longs métrages colombiens déjà tournés pour la post-production. Photo: Pixabay

Ce 17 décembre, lors du huitième Conseil national de l’économie orange dirigé par le ministère de la Culture de Colombie, le quota fiscal de 517 milliards de pesos a été approuvé pour stimuler des projets dans les secteurs culturels et créatifs pour l’année prochaine.

Dans le cas où 12 entités du gouvernement national ont participé, les gros paris ont été établis pour 2021 avec lesquels il est prévu que cette injection de fonds générer des investissements de plus de 1,4 milliard de pesos pour les secteurs de l’économie orange, a indiqué le ministère de la Culture.

«Le grand défi pour 2021 est de créer des emplois et de nouvelles opportunités pour les artistes, créateurs, gestionnaires et entrepreneurs du pays. Notre objectif est de récupérer environ 100 000 emplois pour le secteur culturel et créatif », a déclaré le vice-ministre de la créativité et de l’économie orange du ministère, Felipe Buitrago.

Parmi les objectifs pour l’année suivante figurent ceux liés au secteur audiovisuel du pays qui, en raison des incitations fiscales mises en place En 2020, il aura un développement de 17 projets de réalité, longs métrages et séries qui seront réalisés dans le pays grâce à un investissement de 282900 millions de pesos,

«D’ici 2021, nous avons déjà identifié plus de 30 projets audiovisuels supplémentaires, qui impliquent des investissements de l’ordre de 400 milliards de dollars», a déclaré le vice-ministre Buitrago, qui a également indiqué que les sociétés de production européennes et américaines, ainsi que les maisons indépendantes en Asie et en Amérique latine intérêt pour l’enregistrement en Colombie, grâce au certificat d’investissement audiovisuel (CINA) qui a réussi à attirer les investissements étrangers en Colombie.

De même, à travers la loi Reactivarte récemment approuvée par le Congrès de la République, il est prévu de consolider Foncultura, un fonds spécial à administrer et à allouer par le portefeuille à des projets encadrés par des lois et politiques pour les arts, la culture, le patrimoine et l’économie orange.

Avec cette loi, l’utilisation des fonds de la loi sur le divertissement public (LEP) pouvant être dirigés vers la production et la diffusion de projets artistiques a été assouplie et a instauré de manière permanente une réduction de 4% du taux pour 27 activités culturelles et créatives. .

Le Congrès de la République de Colombie a approuvé le projet de loi Reactivarte, une initiative présentée par le ministère de la Culture qui vise à réactiver les secteurs créatifs et culturels du pays, l’un des plus touchés par la crise sanitaire causée par le covid-19 cela passera à la sanction présidentielle.

Selon le ministère, cette initiative, née en réponse à la demande historique des secteurs artistiques et culturels de Colombie, favorisera la réactivation et le renforcement du financement public des programmes du secteur, ainsi que «garantira les droits culturels consacrés dans la Constitution de 1991 », a déclaré le portefeuille.

La Foncultura financera les différents projets d’entités privées et publiques et de personnes physiques ou morales dans tous les arrondissements et communes du pays.

