Depuis la signature de l’accord de paix avec l’ancienne guérilla des FARC, en 2016, 1 128 dirigeants sociaux ont été assassinés en Colombie. Photo: ALBERTO SIBAJA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Le premier mois de 2021 n’est pas terminé et le pays continue d’enregistrer les meurtres de dirigeants sociaux et signataires de l’accord de paix, L’homicide le plus récent a été celui de Juan Carlos Correa, ancien combattant de l’ancienne guérilla des FARC, qui a été tué dans la municipalité de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), dans l’ouest de la Colombie.

Selon des informations publiées sur Twitter par l’Institut d’études sur le développement et la paix (Indepaz), l’événement violent s’est produit samedi après qu’un groupe d’hommes armés a emmené de force Correa. Quelques heures après l’enlèvement, l’ancien combattant a été retrouvé mort.

Pendant ce temps, à Dosquebradas (Risaralda), Dans la région du café colombien, jeudi 21 janvier dernier, Janeth Zapata, un leader social de cette municipalité, a été assassiné.

La femme avait été caractérisée par son travail social et communautaire dans le quartier Bombay 3, à Dosquebradas. De plus, il appartenait au Comité d’action communale de Comuna 9 et avait signalé qu’il recevait des menaces.

La semaine dernière Le leader social José Abadía Parra, également à Risaralda, a également été assassiné. L’homicide a été signalé samedi sur le compte Twitter d’Indepaz, mais il a été perpétré mercredi dans un secteur connu sous le nom de “ Y ” dans la ville de Puerto Caldas., zone rurale de Pereira.

Abadía était membre de la Fondation Nuevo Amanecer et pour son travail, il avait été déplacé de la municipalité d’El Dovio (Valle del Cauca), dans l’ouest de la Colombie. Un des frères de ce leader social avait subi une attaque à la grenade dans cette même municipalité.

Malgré le fait qu’Abadía ait dénoncé les menaces et l’acte de violence contre son parent, le leader social a vu son plan de sécurité retiré, selon Indepaz.

Ces décès s’ajoutent à celui des la dirigeante Linda Díaz Romero, qui a été tuée mardi par des hommes armés arrivés chez elle dans le canton de Cáceres, dans la municipalité du Caucase (Antioquia).

La dirigeante a été reconnue pour son travail politique dans ce quartier d’Antioquia, elle a même été candidate au conseil municipal du parti U en 2015, et a travaillé dans plusieurs établissements d’enseignement de la municipalité.

La semaine dernière, la dirigeante Yubitza Robira Montalvo, qui conseille les projets des femmes dans la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), a également été déplacée. dans le cadre des programmes de mise en œuvre de l’accord de paix, dans cette région des Caraïbes colombiennes.

L’incident s’est produit lundi dernier, lorsque 5 hommes armés sont arrivés dans la zone rurale de Ciénaga (Magdalena), qui l’ont tamponnée et l’avertit qu’elle devait partir car «Le patron» reviendrait à cet endroit.

Ce déplacement a été signalé par le Comité de la Fondation pour la solidarité avec les prisonniers politiques, section Atlantique, qui a également dénoncé qu’en raison de la négligence du Bureau du Médiateur dans ce domaine, la police n’a pas pu être alertée à temps de ce harcèlement.

Cette dirigeante avait reçu des brochures menaçantes en septembre 2020 dans lesquelles ils soulignaient qu’elle était une collaboratrice du gang criminel Los Pachencas.

Le pays complète ainsi le chiffre alarmant de 14 chefs assassinés et de 5 anciens combattants des FARC tués au premier mois de 2021, selon les chiffres d’Indepaz.

Dans cette Fondation, ils ont enregistré 310 meurtres de dirigeants sociaux en 2020, et 1128 depuis la signature de l’accord de paix en 2016.

Précisément alors que ces homicides se déroulaient en Colombie, jeudi à New York (États-Unis), le rapport sur l’état d’avancement de l’accord a été présenté aux Nations Unies, où ils ont souligné les progrès réalisés en matière de paix avec l’ancien groupe subversif, aujourd’hui parti politique.

Cependant, par l’ONU Il y a eu des objections quant au manque d’efficacité du gouvernement d’Iván Duque pour protéger la vie des dirigeants et des ex-combattants des Farc.

«Bien que de multiples mesures aient été prises pour tenter de lutter contre cette violence, chaque meurtre est un coup tragique pour la paix, et un appel à faire en sorte que les mesures de sécurité prises par les autorités se traduisent en résultats efficaces dans les territoires», a-t-il déclaré. Carlos Ruiz Massieu, chef de la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie.

