Les enquêteurs soupçonnent que des agents de narcocriminalité ont planté des drogues pour extorquer des gens

La procureur Verónica Zamboni, le même qui enquête sur le meurtre de Fernando Báez Sosa survenu en janvier de cette année à Villa Gesell, a ordonné une série de procédures ce vendredi après-midi avec un cible particulièrement sensible: la police de Buenos Aires. Il soupçonne que des agents de la force ont organisé des causes, planté de la drogue et extorqué des trafiquants de drogue pendant des années.

Le dossier, commencé en 2019, a la qualification les crimes d’extorsion, la violation des devoirs d’un agent public et le mensonge d’idéologie. L’accusation: la police a demandé de l’argent aux revendeurs pour les laisser opérer et s’ils ne le faisaient pas, ils ont créé de fausses causes de trafic de drogue. Ils enquêtent également sur la complicité présumée dans la vente de stupéfiants.

Le procureur Zamboni a ordonné la perquisition de la Délégation régionale de Dolores pour le trafic illicite de drogues, basée à Mar del Tuyú, et les domiciles de trois agents, dont le chef des opérations de Narcocriminalidad, sa femme (également policière) et deux agents. Des téléphones portables, de la marijuana et des armes que les prévenus détenaient sans autorisation ont été saisis, en plus de leurs pistolets réglementaires. Dans l’affaire, qui a eu la collaboration des affaires internes, les détenus sont attendus dans les prochaines heures, comme l’ont confirmé des sources dans l’affaire Infobae.

L’enquête a été ouverte par la plainte de certains accusés de trafic de drogue. «L’affaire commence d’office après plusieurs procédures dans différents endroits du Partido de la Costa où les accusés, lorsqu’ils ont fait une déclaration d’enquête, ont exprimé leur intention de témoigner contre des policiers “, a expliqué une source judiciaire.

Dans ces déclarations, les accusés dans les affaires respectives pointaient contre les mêmes personnes. On soupçonne qu’ils leur ont demandé de l’argent en échange de les couvrir ou de ne pas les frapper par effraction. Les communications étaient personnelles, entre la police et les extorqués, et également par l’intermédiaire de tiers. “Ils ont planté de la drogue”, a déclaré un chercheur à ce média.

Le premier à avoir remarqué cette irrégularité a été l’avocat de l’un des accusés dans ces fausses affaires. Le mode de fonctionnement des policiers était de demander à la justice des mandats de perquisition et lorsqu’ils ont été exécutés, des drogues sont apparues. «Cela s’est produit même avec une présence judiciaire dans les raids. De toute évidence, ils les recherchaient pour planter les médicaments », a expliqué un chercheur.

La source a déclaré que cela s’est produit dans au moins trois procédures avec des personnes détenues pour possession à des fins de marketing. Dans chaque cas, malgré le fait que les défendeurs ne se connaissaient pas, il y avait un schéma: la cocaïne est apparue, fractionnée en très petites quantités et très coupée. “Par coïncidence, dans toutes les procédures entre des accusés qui ne se connaissaient pas, le conditionnement dans chaque cas était identique, la quantité de substance aussi et la même chose s’est produite avec la qualité, qui a été testée par nos scientifiques”, a-t-il expliqué.

Ce n’est pas le premier cas dans lequel l’établissement de cas de drogue est étudié. En juillet dernier, suite à une enquête du procureur fédéral Federico Domínguez, le juge fédéral de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a ordonné plus de 35 raids, y compris l’UFI San Isidro Drug, le siège des drogues illicites de la police de Buenos Aires. , ainsi que des études juridiques: le cas de l’association illicite implique des magistrats, des policiers, des détenus et des avocats. Des documents et des ordinateurs ont été saisis.

Poste de police 4e. de Tigre, basé à Benavídez, était une autre des cibles attaquées, mais les sources ont précisé qu’il n’y avait que ils sont allés chercher les livres de garde et les registres de visites relatifs à un détenu qui y était hébergé en 2015 et qu’il a été détenu dans une affaire portée par la police des drogues illicites de San Isidro, selon les informations de ..

Des sources policières ont évoqué des “interventions irrégulières” et «Perturbation d’une organisation vouée à l’assemblage d’affaires judiciaires dont le but était de voler de la drogue».

Le parquet Connue sous le nom de Complex Crimes Unit, elle a été créée par l’ancien procureur général Jorge Novo et a ensuite été dissoute en tant que telle pour des raisons de transparence. L’unité était en charge de procureur Claudio Scapolán, l’enquêteur de l’une des causes des opérations de ce matin, la saisie de 500 kilos de cocaïne dite opération «Leones Blancos»: pour des irrégularités présumées dans l’affaire, selon des sources dans l’affaire, Arroyo Salgado a ordonné les raids.

