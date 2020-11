Des personnes portant des masques de protection en raison de l’épidémie de coronavirus en cours (COVID-19) sont visibles dans une fenêtre de bus dans une gare du système de transport public TransMilenio après que le bureau du maire a mis fin à la quarantaine à Bogota, en Colombie, le 27 août 2020. REUTERS / Luisa Gonzalez

Ce vendredi 13 novembre, le bureau du maire de Bogotá a rapporté que une femme a été victime d’un attentat devant une gare de Transmilenio. Selon le district, un homme a jeté ce qui serait de l’acide au visage de la victime.

Les événements se sont produits dans la matinée devant la gare General Santander. En ce qui concerne le fait, la secrétaire du district pour les femmes, Diana Rodríguez Franco, a assuré qu’il s’agissait de l’un des pires types de violence contre les femmes.

Continue de lire: La réforme du code électoral a passé son premier débat et avec la loi sur les garanties intacte

“Cela laisse des conséquences importantes sur la santé physique et mentale des victimes, ainsi que des dommages irréparables à leur vie, à leur famille et à leur environnement.”

Le responsable a insisté sur la nécessité de rejeter ce type d’attaque et a lancé un appel à ne pas continuer avec la violence contre les femmes.

Non seulement nous signalons un profond rejet de ce qui s’est passé dans cette affaire, mais nous alertons l’ensemble de la société sur la nécessité de dénaturer et d’arrêter de justifier la violence faite aux femmes (…) avec notre soutien et notre défense juridique, nous chercherons tout le poids de la loi contre l’agresseur.

Il a noté que «ce type d’attaques est jugé en vertu de la loi 1773 de 2016, qui durcit les peines dans les cas d’attaques avec des agents chimiques en Colombie et augmente les peines pour les agresseurs, qui peuvent aller de 30 à 50 ans de prison».

Les blessures causées par des agents chimiques ne bénéficient pas des avantages de la suspension conditionnelle de l’exécution de la peine, de l’assignation à résidence et de toute autre nature judiciaire ou administrative.

Le Secrétariat de district pour les femmes commencera ses actions une fois les soins primaires du ministère de la Santé terminés, avec un soutien psychologique pour la victime et les membres de sa famille.

Les autorités ont capturé une femme de 34 ans, accusée d’avoir agressé un mineur de 14 ans avec de l’acide, à Girón, Santander. Un juge du Contrôle des garanties a envoyé l’agresseur en prison pour les événements survenus dans le quartier de Villampis de la commune de Santander.

Apparemment, l’attaque était due à des problèmes personnels entre les deux femmes. Selon les témoignages de témoins, la jeune fille de 14 ans marchait près de chez elle lorsqu’une femme à moto s’est approchée d’elle, ils se sont disputés, le motocycliste a sorti un scalpel et a commencé à attaquer la jeune femme. Ne réussissant pas à accomplir sa tâche, il sortit un pot d’acide et le jeta au visage de l’adolescent. Immédiatement, l’agresseur s’est enfui, mais grâce à l’intervention rapide des autorités, elle a été capturée quelques minutes plus tard.

«Dans cette lutte, le capturé a tenté de blesser le mineur avec une arme tranchante de type scalpel. Lorsqu’il n’a pas accompli la tâche, il lui a jeté ce qui serait une substance chimique au visage, et a été immédiatement aidé par les hommes en uniforme qui ont appris l’affaire », ont-ils indiqué de la police métropolitaine de Bucaramanga.

L’avocat qui a pris la mesure de sécurité a déterminé que l’agresseur était d’origine étrangère et avait dans ses affaires le scalpel et le produit chimique avec lequel elle avait attaqué la mineure, qui ont servi de preuve probante pour prendre la décision de la mettre après la prison.

«La police capture une femme de 34 ans de nationalité étrangère. Cette personne est accusée d’avoir agressé avec un couteau et une substance chimique le visage d’un mineur de moins de 14 ans. Apparemment, ces événements se sont produits au milieu de problèmes passionnels », a déclaré le général Luis García, commandant de la police métropolitaine de Bucaramanga.

Après l’attaque à l’acide, l’adolescente a été référée à l’hôpital de Girón où son état de santé a été évalué, en raison de la gravité de ses blessures, elle a été emmenée à l’hôpital universitaire de Santander. La police a évoqué l’incident et a assuré dans un communiqué de presse que “-la victime- reçoit toujours des soins médicaux, en attendant les évaluations des médecins spécialistes qui définiront les procédures à suivre”, ont indiqué les autorités.

Le général de brigade Luis García, commandant de la police métropolitaine de Bucaramanga, a déclaré que les raisons du combat étaient dues, au préalable, à une discussion pour des raisons «passionnées».

“La police nationale a rendu la substance chimique et cette personne disponibles et à ce moment-là, une mesure de sécurité intra-muros a été prise”, a déclaré le général García.

