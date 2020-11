27/11/2020 ISA PANTOJA À ‘LA CASA FUERTE’ EUROPE SPA A SOCIEDAD TELECINCO

MADRID, 27 ANS (CHANCE)

Après la polémique née en Espagne entre Isabel Pantoja, Kiko Rivera et des tiers … l’organisation du programme La casa fuerte a décidé de donner à Isa Pantoja le souhait de pouvoir aller voir sa mère et toute sa famille. Il vous a été transmis sous forme de télégramme:

“ISA, NOUS SAVONS QUE LA SITUATION QUI SE PASSE À L’EXTÉRIEUR DE VOUS EST TRÈS PRÉOCCUPÉE. ARRÊTEZ. L’ORGANISATION VOUS PERMET DE QUITTER PENDANT LE WEEK-END POUR POUVOIR ÊTRE DANS VOTRE MAISON AVEC VOTRE MÈRE.

De cette façon, Jorge Javier Vázquez a fait part à Isa Pantoja de la possibilité qu’il quitte le concours ce week-end pour être avec sa mère et toute sa famille dans ces moments difficiles qu’ils vivent. La réponse d’Isa Pantoja n’a pas tardé à venir et a avoué: “J’y pense et je te le dis. J’ai même envie de vomir, je le jure, je ne m’attendais pas à ça. J’ai peur de la permission. Mon cœur me dit que pour le mieux ma mère a besoin d’un câlin et ma tête me dit que je dois être là et c’est tout, que je ne peux pas vivre en pensant à la même chose tout le temps et que je dois me concentrer sur le concours. C’est compliqué. “

Jorge Javier Vázquez avait beaucoup plus à dire à Isa Pantoja: “Votre frère m’a écrit un message mercredi matin. Il me dit:” Bonjour Jorge, si vous en avez l’occasion, dites à ma sœur que je serai à son mariage, pour rien Ça me manquerait du monde. La candidate a répondu en disant qu’elle apprécie le message de son frère et que cette fois, quand elle part, elle veut s’asseoir avec lui et écouter tout ce qui s’est passé entre lui et sa mère: “Je n’avais aucun doute qu’il allait venir, mais ça me donne beaucoup de force ».