La BCRA explique qu’il n’est pas prévu d’étendre l’utilisation gratuite des guichets automatiques, qui prend fin le 31 décembre

Les banques pourront augmenter la valeur des commissions qu’elles facturent aux utilisateurs liées aux caisses d’épargne, aux comptes chèques, aux cartes de crédit, aux coffres-forts et à d’autres services jusqu’à un plafond de 9% en janvier et 9% supplémentaires. en février de l’année prochaine, tel que rapporté par la Banque centrale. Ces valeurs ont été gelées depuis février, avant le début de la pandémie.

La mise à jour des commissions, selon un communiqué de l’autorité monétaire, atteindra en cas de caisses d’épargne à l’émission de cartes de débit supplémentaires; le remplacement des cartes de débit en cas de vol ou de perte; utilisation de distributeurs automatiques de billets (en dehors des centres d’exploitation de l’entité, d’une autre entité et / ou du réseau) et de services d’extraction de fonds via des terminaux aux points de vente et de retrait d’espèces du compte par le propriétaire lui-même ou par un tiers .

Faciliter l’extraction d’espèces dans le contexte de la pandémie, Depuis mars, la BCRA a ordonné que le retrait d’argent d’un guichet automatique soit gratuit dans tous les cas, quelle que soit la banque ou le réseau auquel appartient le client. Cette disposition, qui a déjà été prorogée à deux reprises, a une date d’expiration au 31 décembre et la Centrale explique qu’une nouvelle extension n’est pas prévue pour le moment. Par conséquent, depuis janvier, retirer de l’argent à un guichet automatique d’une banque autre que la vôtre ne sera plus gratuit. et son coût, en plus, aura une augmentation de 18% entre janvier et février.

À partir de 2021, les banques pourront organiser des augmentations des commissions sur les cartes de crédit et le service de coffre-fort

Il est également important de se rappeler que les caisses d’épargne en pesos continueront d’être gratuites en termes d’ouverture, de maintenance et d’utilisation de la carte de débit liée, qui est utilisé à la fois pour retirer de l’argent au guichet automatique et pour acheter dans les magasins. Ils ne peuvent avoir de frais que s’ils sont liés à un forfait composé d’autres produits, comme un compte courant ou une carte de crédit. Mais ceux qui souhaitent n’avoir qu’un compte d’épargne avec une carte de débit (et retirer de l’argent uniquement aux distributeurs automatiques de leur banque), peuvent le faire sans rien payer.

La déclaration de la BCRA a expliqué que dans le cas de cartes de crédit l’augmentation peut être appliquée au «service d’émission, de renouvellement, d’administration ou de maintenance de compte; remplacement ou réimpression de la carte en cas de vol ou de perte et de cartes supplémentaires ».

De même, la Centrale a autorisé les entités financières peuvent également «organiser des augmentations de commissions pour d’autres produits et services financiers, tels que ceux liés au service de coffre-fort, à l’opération avec titres et avec le compte bancaire ».

Avant d’augmenter le coût de ses services, une banque doit informer son client 60 jours à l’avance. Ainsi, les commissions bancaires facturées en janvier pourraient être communiquées aux clients dans les semaines à venir.

Les coffres-forts ont été très demandés au cours de l’année écoulée, au point que de nombreuses banques reconnaissent ne pas avoir de coffres-forts disponibles même dans leurs plus grandes succursales. La pénurie de coffres-forts est liée au retrait des dépôts en dollars qui en août 2019 dépassaient 32 milliards de dollars dans tout le système; aujourd’hui, ils n’atteignent pas 15 000 millions de dollars. Bien qu’il n’y ait pas de statistiques officielles, il est clair qu’une grande partie de ces dollars a été versée dans des coffres-forts, même lorsque la peur des épargnants n’est pas justifiée, car les banques ont une grande liquidité en dollars.

Les frais bancaires avaient été gelés depuis avant la pandémie. Le 19 février, un mois avant que la crise des coronavirus ne conduise le gouvernement à geler de nombreux prix dans l’économie, tels que les tarifs des services publics, la Banque centrale a décidé que les banques ne pouvaient pas appliquer de nouvelles augmentations pendant 180 jours, une situation qui s’étendait jusqu’à présent.

La résolution connue aujourd’hui donne aux banques le temps d’appliquer les augmentations à partir du premier mois de 2021. Selon les règles de «protection des utilisateurs» de la BCRA, Pour augmenter le coût de l’un de ses services, une banque doit informer son client 60 jours à l’avance. Ainsi, les commissions bancaires facturées en janvier pourraient être communiquées aux clients dans les semaines à venir. Par lettres, e-mails ou clarifications dans les résumés de comptes. De même, il est obligatoire pour les banques de publier les coûts de leurs services sur leurs pages Web.

