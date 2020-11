Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réitéré ce lundi qu’il n’y avait pas d ‘”accord dans le noir” dans l’affaire Cienfuegos, et qu’ “il avait eu tort”. L’agence de presse . déclarant que les États-Unis ont renvoyé l’ancien secrétaire à la Défense nationale dans le pays, Salvador Cienfuegos, en échange de la livraison de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», chef criminel du cartel Jalisco Nueva Generación.

“Eh bien, dans ce cas, nous n’avions pas d’informations, non et c’est un autre principe, ne mentez pas, ne volez pas et ne trahissez pas les gens, c’est pourquoi quand ils m’ont officiellement informé, il m’a appelé à douter de la façon dont l’enquête était menée, comme si je suis ici tous les jours, de 6 à 7, Je voyage dans tout le pays, je suis en attente, car c’est pourquoi j’ai demandé que le cadre dans lequel la coopération avec les agences américaines soit réexaminée et j’ai demandé qu’ils envoient des preuves.

Et je dois remercier le gouvernement des États-Unis, car ils nous ont traités, ce n’est pas comme certains disent que nous menaçons, Non, il y a eu une très bonne relation de confiance coopérative, cela s’est produit d’une manière étrange, bien qu’il n’y ait rien d’accidentel, cette accusation est présentée, bien sûr nous avons agi avec prudence car elle survient à la veille des élections, et nous avons dit: «Nous allons attendre que les élections passent», mais en même temps, par les voies diplomatiques, les procédures correspondantes ont été effectuées lorsque vous avez un gouvernement libre et souverain indépendant, et il y avait du soutien, il y avait une collaboration du gouvernement américain.

REUTERS / Brendan McDermid

Ils ont envoyé l’information, cette information a été envoyée au bureau du procureur, et la procédure doit être rétablie, c’est tout, parce que le président du Mexique n’est pas un vase, nous ne sommes pas là pour la décoration, et il n’y a pas d’accord dans le noir, ce n’est pas que ce que dit une agence célèbre de ceux-ci a été menacé, encore moins … ils avaient tort, parce qu’ils ont insinué, pour ne pas dire que nous ne faisons pas attention au langage, ils ont insinué qu’ils nous envoyaient le général Cienfuegos pour que nous leur envoyions un chef d’un gang du crime organisé; Qui sait à quoi ils pensaient, ou qui a divulgué l’information, parce que c’était aussi une pratique profondément enracinée pour générer de la confusion, pour remettre en question le gouvernement du Mexique et du pays, alors c’est fini, qui que ce soit, s’ils mentent et Il cherche à nuire au Mexique, nous devons répondre, nous devons argumenter pour ne pas rester calme », a déclaré le président mexicain.

Vendredi dernier, l’agence de presse britannique . a rapporté que le Le prix d’un retour sans accusation de trafic de drogue au général Salvador Cienfuegos était d’arrêter un baron de la drogue de haut niveau ce serait responsable de l’expédition du Fentanyl aux États-Unis.

Les dirigeants qui sont dans la ligne de mire sont: le chef du cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García; et le cartel de nouvelle génération de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes. On a également émis l’hypothèse qu’ils auraient pu demander au fils de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Ovidio Guzmán López.

REUTERS / Henry Romero /

Comme l’a révélé ., Le Mexique a promis au procureur William P. Barr qu’il travaillerait avec les États-Unis pour arrêter le dirigeant de haut niveau impliqué dans le trafic de grandes quantités d’opioïdes fentanyl synthétique. En retour, Les charges retenues contre celui qui dirigeait le ministère de la Défense nationale seraient rejetées.

“Le Mexique s’est engagé à collaborer avec les États-Unis pour atteindre un objectif principal», A déclaré la source consultée par l’agence de presse, qui est restée anonyme pour ne pas être autorisée à s’exprimer sur le sujet et n’a pas souhaité fournir de noms pour identifier le personnage.

López Obrador, lors de sa conférence de presse, a évoqué la question et assuré que le gouvernement serait dénoncé s’il avait conclu des «accords dans le noir».

«C’est pourquoi l’autorité morale est importante, car s’il y a autorité morale, il y a autorité politique. Imaginez, si nous concluons des accords dans l’obscurité, une situation de cette nature se présente, de ce type et est immédiatement exposée au gouvernement, l’autorité est perdue; Mais non, ce n’est pas la même chose qu’avant, que “ voyons, les agences sont d’accord avec les autorités, les agences étrangères avec les autorités et nous commençons l’opération Fast and Furious, et nous laissons passer les armes ”, cette décision si néfaste que il a été pris », a-t-il dit.

Le président a expliqué qu’il était demandé aux autorités américaines de respecter les accords de coopération dans la lutte contre le trafic de drogue et que le Mexique soit respecté.

«Ce que nous avons simplement demandé, c’est que le Mexique soit respecté, que les accords qui existent pour la coopération dans ce domaine soient respectés, qui n’ont pas été respectés. Pourquoi l’ont-ils fait? C’est une autre affaire.

Qui l’a fait? Qu’il y ait des preuves ou non, ce sera à la poursuite de résoudre.

Et aussi, comme je l’ai déjà dit, que nous aidons tous pour ne pas penser que les bonnes autorités sont à l’étranger et ici toutes les autorités sont impliquées, sont mauvaises ou ne demandent pas justice.

C’est aussi l’histoire, c’était avant, souviens-toi que nous sommes dans un processus de transformation, seuls beaucoup ne sont toujours pas avertis que cela a déjà changé; c’est pourquoi ils se mettent en colère, ils sont remplis de confusion, mais c’est déjà différent », a déclaré López Obrador.

Le président mexicain a demandé à attendre les enquêtes que le Le bureau du procureur général de la République (FGR) mène contre le général Salvador Cienfuegos, mais a averti qu’aucun crime ne serait fabriqué contre qui que ce soit.

«Le procureur Alejandro Gertz Manero est une personne honnête, il est chargé d’assister à cette affaire et à d’autres, et nous devons attendre le résultat. Et les crimes ne seront pas fabriqués, il n’y aura pas non plus d’impunité pour quiconque, bien sûr. En dehors de la loi, rien; au-dessus de la loi, personne », a conclu López Obrador.

