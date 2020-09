Un événement inhabituel et quelque peu terrifiant est apparu dans un centre commercial de Bucaramanga, dans La Colombie où les caméras de sécurité ont capturé le moment supposé où un fantôme dit au revoir à un gardien.

Dans l’enregistrement, il est possible de voir le moment où un garde il est assis sur une chaise et est censé converser avec une autre personne; cependant, personne d’autre n’était sur les lieux.

En plus d’observer l’homme en train d’échanger des mots avec «quelqu’un», on peut le voir saluer plusieurs fois avec son poing au milieu de la conversation, puis pointer vers le haut.

Après cela, l’élément de sécurité continue de vérifier son téléphone portable et c’est justement à ce moment que son partenaire, qui l’observait depuis le centre de surveillance, lui demande à qui il parlait, auquel le sujet répond qu’il parlait. Joaquin, l’homme en charge du nettoyage dans le centre commercial.

Cependant, à sa grande surprise, son partenaire informe le vigilant que la famille de Joaquin Il avait appelé pour les informer qu’il avait perdu la vie la veille, alors immédiatement le gardien se lève de sa chaise complètement effrayé.

L’homme a assuré qu’il ignorait complètement que son partenaire avait décédé, donc s’il ne l’avait pas alerté qu’il parlait seul, il n’aurait jamais réalisé que cette salutation avait été un Phénomène paranormal.

« Je suis assis en train de parler avec mes collègues, de passer en revue un téléphone portable, quand mon ami arrive et me salue d’un poing et me pose même des questions sur un ami que nous avons en commun au troisième étage, en fait il m’a demandé de lui dire bonjour », a-t-il avoué .

Il vidéo Cela a provoqué une série de commentaires où les sceptiques pensent qu’il s’agissait d’un montage pour que la vidéo attire l’attention sur Internet et devienne virale sur les réseaux sociaux.

