Le parquet a indiqué que la capture avait eu lieu en un temps record. Photo: Bureau du procureur général

Dimanche dernier, 22 novembre, l’Institut d’études pour le développement et la paix (Indepaz) a confirmé le meurtre de dix personnes dans la zone rurale de la commune de Betania, à Antioquia. Les victimes bavardaient lorsqu’elles ont été surprises aveuglément par les coups de feu tirés par des membres présumés du Clan del Golfo.

Une semaine plus tard et dans l’après-midi de ce 29 novembre, le Bureau du Procureur général de la Nation a annoncé que dans une action conjointe de la CTI et de la Police nationale, la capture de «pseudonymes Luis, alias Du sang, alias Velu et alias Bob est».

Les autorités ont confirmé que le crime avait été commis au ranch La Gabriela, situé dans le village de la Julia, à proximité de la municipalité de Betania, à 30 minutes de la zone urbaine.

Tel que rapporté par l’agence ., le gouverneur d’Antioquia, Aníbal Gaviria, a affirmé que les dix morts étaient des cueilleurs de café, dont trois étaient des migrants vénézuéliens et plusieurs autres y sont arrivés en provenance d’autres municipalités de la région.

“En un temps record, la police judiciaire de Dijín a capturé trois sujets et appréhendé un mineur appartenant à la sous-structure sud-ouest d’Antioqueño du Clan du Golfe, qui serait responsable du meurtre de 10 personnes la semaine dernière à Betania. Félicitations!” Le ministre de la Défense Carlos Holmes Trujillo a assuré sur son compte Twitter.

Selon les médias locaux, Carlos Mario Villada, maire de Betania, les violences dans la région sont dues au micro-trafic:

Apparemment, ce sont les disputes sur les lieux de vice dans notre municipalité qui ont causé le massacre.

En revanche, le maire local a expliqué dans un entretien avec la FM, qu’en plus du micro-trafic, la présence de ces événements dans la zone est due à une rupture au sein du groupe criminel:

«Dans cette ferme, ils s’en sont pris au pseudonyme El Monstruo. La division qui existe dans ce clan est ce qui a changé la municipalité de Betania. Nous savons que le modus operandi est passé des sièges municipaux aux zones rurales. Dans ces plantations de café, deux ou trois personnes s’y installent et y installent leurs bureaux. De là, ils commencent à distribuer aux fermes voisines ».

Le ministre Carlos Holmes Trujillo, assuré au conseil de sécurité qu’il a présidé dans cette ville le 23 novembre, que les autorités ont offert une récompense allant jusqu’à 200 millions de pesos pour les informations permettant la capture d’alias Ruben, qu’il a désigné comme le chef du groupe Clan del Golfo qui opère dans cette partie d’Antioquia.

Ce massacre fait suite à celui qui s’est produit le 3 novembre au cours duquel cinq personnes ont été tuées dans une zone rurale de la municipalité de Nechí, également à Antioquia, où ceux qui discutaient dans une salle de billard ont été abattus.

Selon le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au moins 42 massacres ont été perpétrés cette année en Colombie, ainsi que le meurtre de 48 leaders sociaux et défenseurs des droits humains, dont neuf issus de communautés ethniques et cinq femmes.

