Ce samedi 9 janvier, le bureau du procureur général a capturé Cristian David Espitia Mora, 18 ans, à Bogotá, accusé d’avoir agressé une femme et son chien avec un couteau le 22 décembre, après l’avoir empêché de entrer dans un immeuble au sud de la ville pour ne pas avoir l’autorisation d’un résident.

L’organe d’enquête a souligné que le jeune homme qui avait apparemment tenté de pénétrer dans un immeuble du quartier Santa Isabel, où vit son ex-petite amie, Il aurait blessé une voisine et son animal de compagnie à plusieurs reprises après qu’elle lui ait dit qu’il ne pouvait entrer dans la propriété qu’avec l’autorisation de l’un des résidents de l’immeuble.

«Aujourd’hui, Cristian David Espitia Mora a été capturé, prétendument responsable des événements survenus le 22 décembre de l’année dernière lorsque le sujet a poignardé son voisin pour l’avoir empêché d’entrer dans le bâtiment et son animal de compagnie, ce qui a empêché cet individu de commettre l’homicide. », A assuré le procureur général Francisco Barbosa.

Selon le parquet, la victime a été poignardé par l’assaillant dans la poitrine, une main et un bras, Pour cette raison, l’Institut de médecine légale a statué sur ses 40 jours d’invalidité et elle subira une intervention chirurgicale.

À son tour, l’animal de compagnie de la victime, le chien d’une victime, un golden retriever reçu plusieurs coupures dans différentes parties du corps Il a été emmené chez un vétérinaire pour des soins spécialisés.

Le procureur général a indiqué que l’homme qui est à la disposition des autorités du pays sera présenté devant un juge chargé du contrôle des garanties pour l’inculper des crimes de tentative d’homicide et de maltraitance animale.

«Je dois dire au public que ces types d’actes, qui sont répugnants à la société, sont persécutés par le bureau du procureur général, l’entité dit au public qu’il n’est pas acceptable d’attaquer les femmes, les enfants et les enfants. adolescents et que les droits des animaux sont attaqués et non respectés », a conclu Francisco Barbosa.

