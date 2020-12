Santiago Mosquera Marmolejo, est envoyé en prison pour le meurtre de son père. Photo: Police nationale

Dans les dernières heures, la police métropolitaine de Popayán a capturé Santiago Mosquera Marmolejo, qui aurait assassiné son père, le célèbre athlète Jair Mosquera Zúñiga, le 27 août 2018, dans le quartier Bella Vista de Popayán, département du Cauca.

Le colonel Boris Albor, commandant de la police métropolitaine de Popayán, a expliqué que la procédure, qui a été menée dans le quartier de Puracé, était grâce aux enquêtes des autorités.

Selon l’officier, ces enquêtes ont permis d’établir que le cerveau du crime, il y a deux ans, était le fils unique de la victime. “Par des appels téléphoniques et des informations provenant de sources humaines, les enquêteurs de Sijín ont établi que le fils de l’athlète avait planifié et ordonné le meurtre de son père”, A déclaré Albor.

Selon ce qui a été rapporté par W Radio, Santiago Mosquera aurait payé 1 million de pesos à un tueur à gages pour commettre le crime. Le 27 août 2018, lui et son père se trouvaient dans le nord de Popayán, attendant un acheteur présumé d’une maison, mais il n’est jamais arrivé, et au milieu de l’attente, un homme à moto a tiré sur l’homme de 57 ans. années.

Les preuves accablantes et les preuves matérielles ont permis aux autorités de délivrer un mandat d’arrêt pour le crime d’homicide aggravé contre Santiago Mosquera Marmolejo, qui a été emmené dans les locaux de l’URI du bureau du procureur général.

Là, ils ont été poursuivis au milieu d’une audience virtuelle. Le juge chargé du contrôle des garanties a donné la légalité de la procédure de capture et l’a considérée comme un danger pour la société, pour lequel il l’a mis à l’abri par une mesure d’assurance dans un établissement pénitentiaire.

Selon le journal El Tiempo, dans les années quatre-vingt Jair Mosquera était l’un des athlètes les plus remarquables dans les spécialités de distance et semi-distance. Il est venu représenter la Colombie dans des compétitions internationales réalisées au Panama, au Costa Rica, au Venezuela, à Porto Rico et en Équateur. Avant d’être assassiné, il a travaillé comme coordinateur des juges et chronométreurs de la Liga de Atletismo del Cauca.

