Cuitláhuac García Jiménez, gouverneur de Veracruz (Photo: Twitter)

Cuitláhuac García, gouverneur de Veracruz, Je déclare que Il ne s’inquiète pas de la nouvelle souche de COVID-19, car l’aéroport de l’entité ne reçoit pas de vols en provenance d’Angleterre.

Au Mexique, le 10 janvier sur un premier cas de la nouvelle variante de COVID-19, connu sous le nom de B117, chez un Britannique de 56 ans intubé. Il est arrivé à l’entité le 29 décembre à Matamoros, Tamaulipas, originaire de la capitale du pays, il convient de noter que la personne a voyagé depuis le Ghana.

Lors d’une conférence de presse le lundi 11 janvier, Cuitláhuac García, a déclaré que face à la nouvelle souche et contre tous, «ce qui devrait prévaloir, ce sont les mesures de distance saine pour éviter la contagion. […] Nous n’avons aucun aéroport qui reçoit le passage d’Angleterre, nous ne devrions donc pas avoir cette inquiétude».

Il a ajouté qu’avant qu’un cas n’atteigne l’entité, il passera auparavant par des filtres fédéraux. “Ce que nous devrions faire, c’est continuer à renforcer les mesures de santé à distance saine, c’est ce que nous devons faire, Nous n’avons pas d’aéroports avec ces vols internationaux, ni d’Europe directement ni d’Angleterre, ils passeront donc par d’autres filtres avant d’atteindre Veracruz».

(Photo: . / Daniel Becerril)

Ce qui a été déclaré par le gouverneur de Veracruz a suscité des critiques sur les réseaux sociaux, et ils l’ont comparé à l’hôte Andrea Legarreta, puisqu’en 2016, il a déclaré que la dépréciation du peso par rapport au dollar n’était pas un problème qui affectait l’économie du Mexique.

L’animateur a commenté: «L’augmentation du dollar n’affecte pas les Mexicains. Il augmente à cause de l’économie d’autres pays qui sont mauvais, ce n’est pas à cause de notre gouvernement ».

Cas suspects de la nouvelle variante du COVID-19

Hier, le gouvernement de Tamaulipas rapporté un deuxième cas possible et étudié un autre cas Nouveau Lion.

Il est à noter que les personnes qui arrivent à Tamaulipas et viennent d’un pays où la nouvelle variante est confirmée, le test est appliqué, ceux qui restent en isolement pendant sept jours et une fois que le test est revenu négatif, ils peuvent être incorporés dans leurs activités.

(Photo: Cuartoscuro)

“Tous ceux qui viennent de l’étranger sont isolés 7 jours par protocole, si le test est négatif et il ne présente aucun symptôme il rejoint son travail», A déclaré Gloria Molina, secrétaire d’État à la Santé, pour W Radio.

Il est à noter que la nouvelle variante est 50 à 70% plus contagieuse que la souche déjà connue. Le ministère de la Santé a indiqué qu’il commencerait piste aux aéroports internationaux de Mexico, Cancun et Quintana Roo, c’est-à-dire ceux auxquels arrivent des vols directs en provenance du pays européen.

Hugo López-Gatell Ramírez, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a indiqué lors de sa participation à la conférence du matin du mardi 12 janvier que Aucune mesure restrictive ne sera imposée aux voyageurs et les frontières ne seront pas fermées, car cela n’aurait pas un résultat efficace.

Et il a précisé que “aucun contrôle particulier n’est nécessaire et comme cela s’est produit dans 23 pays, il est fort probable que cette variante se propage dans le monde entier, malgré une possible transmissibilité plus grande, elle ne représente pas un risque supplémentaire à celui de la pandémie et l’OMS a déconseillé d’imposer des restrictions à cet égard “.

