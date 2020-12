Le 13 novembre, on a appris que Juan David Peralta Murgueito avait accepté les accusations d’homicide aggravé de son père Juan Mauricio Peralta Mejía, un marchand renommé de l’île de San Andrés, à qui il avait ordonné le meurtre de son père biologique pour garder son argent. . L’homme a été condamné à 17 ans et 4 mois de prison.

Selon Caracol Radio, Juan David Peralta a payé 12 millions de pesos pour assassiner son père le 24 août. Le bureau du procureur a constaté que le jeune homme voulait mettre la main sur 800 millions de dollars qui appartenaient au marchand.

La sentence a été prononcée grâce au travail rapide de la police et du parquet qui ont trouvé les tueurs payés par Peralta et qui avait toutes les informations et détails sur le crime pour commettre le patricide.

Peralta a été capturé en octobre dans le quartier de Sarie Bay à San Andrés, avec lui Anthron Villa García a également été arrêté, qui a été mis à l’abri avec une mesure de sécurité intra-muros. On a appris que parmi les personnes poursuivies pour le crime, il y a un mineur qui a été appréhendé le 10 septembre.

Comme l’a établi le parquet, le jour des événements, la victime et son fils sont sortis pour remplir divers engagements et quand ils passaient par l’église El Carmelo, ils furent approchés par deux personnes qui ont tiré sur Peralta Mejía dans la tête.

Chiffres des homicides en 2020

Mardi 8 décembre dernier, le président Iván Duque a annoncé que “cette année 2020, nous atteindrons le taux d’homicide le plus bas depuis 1974. C’est pratiquement 46 ans de dur labeur pour atteindre cet indicateur important”. Le président a déclaré que cela signifiait que la police et la force publique “remplissent leur devoir (…) et qu’ils montrent qu’il est possible, chaque année, d’améliorer notre indicateur le plus élevé de protection de la vie.

Malgré la bonne nouvelle, dont Duque n’a pas révélé la source, L’annonce du président intervient lorsqu’il y a de sérieuses plaintes concernant la mise en œuvre de l’accord de paix, que le Parlement britannique lui-même a soulevées lors d’une de ses sessions.. En 2020, une année avec une quarantaine de plus de 7 mois, 79 massacres ont été signalés par l’Institut d’études pour le développement et la paix. 340 personnes y sont mortes. Selon le rapport, Antioquia et Cauca mènent ce type de crime avec respectivement 18 et 13 cas.

L’un des plus connus est le massacre de Samaniego, à Nariño, le 15 août à 21h30, au cours duquel un groupe d’hommes, apparemment de l’ELN, a assassiné huit étudiants universitaires qui bavardaient lors d’une réunion.

Parmi ceux-ci, il y a le meurtre de 10 personnes à Bogotá le 9 septembre au milieu des manifestations qui ont été générées dans plusieurs villes du pays en raison du cas d’abus policier survenu la veille contre l’étudiant en droit, Javier Ordóñez. Dans ce document, deux policiers, apparemment, ont pris la vie de l’homme avec des charges électriques alors qu’il n’était pas armé.

Un autre des cas les plus médiatisés contre des civils non armés a été celui de Juliana Giraldo, une femme transgenre qui a perdu la vie après qu’un membre de l’armée lui ait tiré une balle dans la tête, apparemment intentionnellement. Les événements se sont produits dans la matinée du jeudi 24 septembre, dans la zone rurale de Miranda, Cauca, lorsque, selon les comptes officiels, un véhicule blanc a refusé de s’arrêter à un poste de contrôle militaire, ce qui aurait poussé les soldats à ouvrir le feu.

Les victimes, y compris le mari de Juliana et un compagnonIls ont dit qu’il n’était même pas possible de parler d’un point de contrôle parce qu’il n’y avait pas de cônes sur la route et pas de signalisation appropriée.

Une autre donnée rapportée par Indepaz est que, à la fin de l’année, 284 dirigeants sociaux ont été assassinés dans le pays, soit une augmentation de 34 cas de plus qu’en 2019, année au cours de laquelle 250 ont été signalés. Au total, depuis la en signant l’Accord de paix le 24 novembre 2016, 1 084 dirigeants sociaux sont décédés.

