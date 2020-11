Le jour attendu par beaucoup est enfin arrivé et alors que les autorités new-yorkaises prévoient que des milliers d’électeurs qui n’ont pas encore voté, se rendront aux bureaux de vote ce mardi 3 novembre pour exercer leur droit d’élire le président qui gouvernera les destinées du pays à partir de janvier. En 2021, comme les membres du Congrès et les législateurs des États, il y a cette fois une peur dans l’environnement.

Monde de Miami/Le journal

Les groupes sociaux, les militants, les organisations communautaires, les défenseurs des immigrés, et même l’administration De Blasio elle-même, craignent qu’il puisse y avoir des tentatives pour intimider les électeurs ou même les retirer de leur droit de vote, en raison du climat politique intense qui règne dans le pays.

Et dans un effort pour garantir que les électeurs de la Grosse Pomme ne soient pas violés de leur droit de choisir librement, ils ont non seulement demandé à être les yeux grands ouverts et à signaler toute irrégularité, mais ils ont lancé différents plans de soutien afin que le Le jour des élections se déroule assez bien.

L’une de ces initiatives est le New York City Election Observer Corps, qui a été lancé la semaine dernière et se poursuit mardi soir.

«Le droit de vote doit être protégé. C’est une responsabilité centrale et fondamentale de tout gouvernement et le Corps des observateurs électoraux se joindra aux efforts inestimables des groupes communautaires qui travaillent depuis des années pour s’assurer que les électeurs connaissent leurs droits », a déclaré le maire Bill de Blasio. “L’intimidation des électeurs est un crime et nous resterons ensemble en tant que ville pour protéger les électeurs.”

Il y a 500 bénévoles contre l’intimidation

Le commissaire aux affaires d’immigration du bureau du maire, Bitta Mostofi, a déclaré qu’il y aura quelque 500 volontaires formés pour traiter précisément d’éventuels actes d’intimidation et qu’ils seront chargés de diriger la plainte vers les organes compétents tels que le conseil électoral, le bureau du procureur police.

“Vous devez aller voter et si quelque chose d’irrégulier se produit, nous serons là pour vous aider”, a déclaré le responsable.

Vanita Gupta, directrice exécutive de la Leadership Conference on Civil and Human Rights, a averti que les lois sont claires en déclarant qu’aucune personne, qu’elle agisse sous le couvert de la loi ou autrement, n’intimidera, menacera ou contraindra, ou tentera d’intimider, de menacer ou de contraindre un électeur.

«L’intimidation des électeurs est contraire à la loi et dans l’environnement politique actuel, il existe une préoccupation palpable concernant l’intimidation des électeurs qui ne doit pas être sous-estimée», a déclaré l’activiste, soulignant l’importance de la vigilance des observateurs électoraux.

Donna Lieberman, directrice de la New York Civil Liberties Union, a averti les électeurs que s’ils ont du mal à voter, ils peuvent demander de l’aide.

«Il est important que chacun connaisse ses droits: les électeurs doivent être vigilants aux urnes, et ceux qui ont des difficultés à faire la queue peuvent toujours aller en première ligne et demander de l’aide à un agent du scrutin», a déclaré Lieberman. «S’ils font la queue après la fermeture des bureaux de vote, vous avez le droit de voter, peu importe le temps que cela prend. Si vous avez besoin d’aide, appelez le 866-OUR-VOTE pour obtenir de l’aide. “

Le fantôme de la suppression des électeurs “est plus réel”

Aracelly Cantos-Moreira, de l’organisation Make the Road NY, a assuré que le fantôme de la suppression des électeurs est plus réel aujourd’hui que jamais, alors elle a appelé directement les électeurs qui voient des «choses étranges» pour le signaler.

«La crainte qu’il y ait intimidation ou suppression du vote est réelle, non seulement aux urnes, mais aussi avant, avec l’arrivée tardive des votes des absents, beaucoup ont été perdus. Je connais de nombreuses personnes qui ont rempli le formulaire et n’ont jamais reçu les votes. Il est évident qu’il y a des mains noires derrière cette tentative de nous retirer notre droit de vote », a déclaré l’activiste équatorien, très excité de voter pour la première fois ce mardi.

«Et nous devons dénoncer, car comme le dit la phrase:« celui qui se tait accorde », et si nous gardons le silence sur les irrégularités bénies, nous allons être complices. Il faut parler, car le vote doit être transparent et juste. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le pouvoir de voter, car il est urgent de ramener notre pays », a ajouté la jeune femme.

Freddy Vega, originaire de Porto Rico et qui vit à New York depuis 56 ans, a également reconnu la crainte que des tentatives soient faites pour empêcher les électeurs d’exercer leur droit, protégés et en toute liberté, et a déclaré que cela constituait une plus grande menace pour minorités, nous devons être unis, et avec une loupe.

«Nous, Latinos, devons nous unir, car ils nous ont aimés non seulement maintenant, mais il y a longtemps, ils nous ont mis de côté. Nous devons être les yeux ouverts pour qu’ils ne nous privent pas de notre droit de vote, car cette élection est très importante “, a déclaré le Portoricain. ».

Même les manifestations sont protégées par la loi

L’association Legal Society a également exhorté les électeurs à ne pas permettre que leurs droits soient violés lors des urnes et a même averti que même les manifestations éventuelles sont protégées par la loi. Et depuis que l’administration De Blasio a annoncé qu’il y aurait une présence policière dans chacun des bureaux de vote, ce qui a suscité des inquiétudes, ils ont expliqué qu’il était vital d’être bien informé.

“Les New-Yorkais ont le droit de se réunir et d’exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations concernant notre démocratie et le processus électoral”, a déclaré Jennvine Wong, avocate de la Legal Aid Society. «Et étant donné le bilan épouvantable du département de police de New York en matière de violation de ces droits, il est essentiel que ceux qui choisissent de protester soient informés et préparés à une variété de scénarios.

«Ils ont le droit de protester. Vous n’avez pas besoin d’un permis pour circuler sur le trottoir tant que la circulation piétonne n’est pas bloquée. Un permis peut être nécessaire pour marcher dans la rue ou se réunir dans un parc de la ville », ont-ils averti. «Lors d’une manifestation selon les règles de distanciation sociale, vous pouvez vous rassembler en groupes de 10 personnes maximum, à condition de rester à une distance de 1,80 mètre des autres. Même si vous suivez ces règles, la police peut émettre un ordre de dispersion. S’ils le font, ils doivent vous donner un avis clair et vous donner la possibilité de quitter la zone. “

Électeurs protégés par la loi

Le Conseil des élections de New York a souligné qu’en vertu des lois électorales, les électeurs inscrits ont non seulement le droit de voter avec suffisamment de temps pour le faire et de recevoir de l’aide pour voter, en raison de «la cécité, du handicap ou de l’incapacité de lire ou d’écrire». , mais dispose également de protections afin que votre vote soit secret et qu’il n’y ait ni intimidation ni abus.

“Ils ont le droit de voter, sans contrainte ni intimidation de la part des responsables électoraux ou de toute autre personne”, a déclaré le Conseil électoral. “Accès égal et non discriminatoire au système électoral pour tous les électeurs, y compris les personnes âgées, les handicapés, les minorités linguistiques alternatives, les militaires et les ressortissants étrangers, comme l’exigent les lois fédérales et nationales.”

Le bureau du procureur général de l’État de New York, Letitia James, s’est également joint aux efforts de lutte contre la répression et a activé la hotline électorale 1-800-771-7755 pour offrir son assistance.

«Les lois fédérales et étatiques interdisent à toute personne d’intimider ou de tenter d’intimider ou de dissuader toute autre personne de voter. Méfiez-vous des appels téléphoniques, des courriels ou d’autres médias, y compris les journaux, la télévision, la radio ou les médias sociaux, qui tentent de vous persuader de ne pas voter. Ne faites confiance qu’à des sources fiables et vérifiez indépendamment les informations que vous recevez », a-t-il assuré. «Si vous avez été victime d’intimidation ou de désinformation des électeurs, veuillez le signaler à notre bureau. De plus, si vous remarquez des irrégularités sur votre bulletin de vote, ou si vous avez reçu un bulletin de vote par correspondance que vous n’avez pas demandé, ou si vous recevez un bulletin de vote par correspondance pré-rempli, veuillez nous contacter. “

Pour obtenir de l’aide et rapporter des faits contre le vote:

Vous pouvez appeler la Legal Aid Society au 212 298-3303 Vous pouvez appeler le 866-OUR-VOTE Le jour du scrutin, vous pouvez également appeler le bureau du procureur de New York au 1-800-771-7755 Le lendemain de l’élection, vous pouvez appeler Bureau des droits civils au (212) 416-8250 Vous pouvez également déposer une plainte au lien suivant: https://vote.nyc/page/contact-us Vous pouvez signaler les irrégularités directement au Bureau des élections à l’adresse électronique suivante: vote@boe.nyc. ny.us Vous pouvez appeler le Conseil au (866) 868-3692 et demander à parler en espagnol