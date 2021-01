Carlos Ocariz

Les maires et leurs équipes de 6 pays d’Amérique latine font déjà partie de l’École des maires, un projet qui a vu le jour au Venezuela en 2018, aux mains du chef de l’opposition Carlos Ocariz, qui a dirigé le complexe municipal de Sucre pendant 9 ans.

Le Venezuela, ces dernières années, a monopolisé la une des journaux dans le monde, en raison des violations des droits de l’homme par le régime chaviste, d’une immense crise sociale et humanitaire, de l’hyperinflation, de la fraude électorale et de la persécution politique. Après une élection en 2017, qualifiée de fraude par l’opposition et la communauté internationale, l’idée de démarrer ce projet de formation de dirigeants locaux est venue à Ocariz et faites passer votre expérience au-delà des frontières de votre pays. “Au début, cela ressemblait à quelque chose d’utopique, mais aujourd’hui, notre école est une réalité”, a déclaré l’ancien maire.

Ocariz a été récompensé pour sa gestion dans la municipalité de Sucre, à Caracas

Ocariz, homme politique vénézuélien, qui a été récompensé comme le quatrième meilleur maire du monde pour sa gestion dans la municipalité de Sucre, à Caracas, qui compte plus d’un million d’habitants et est celle avec la plus forte densité de population du continent, avec d’immenses favelas de couches très pauvres et également une figure de classe moyenne significative. La reconnaissance a été décernée par l’organisation européenne «The City Mayor Foundation» en janvier 2015.

Les participants de cette école reçoivent une formation qui combine la théorie et la pratique compliquée de la vie quotidienne en gestion publique. Ils sont préparés en matière de gouvernance, de communication politique, de budget participatif et de reconnaissance citoyenne.

Cours virtuels avec les équipes du Mexique et du Pérou

Des représentants des maires de Colombie, d’Équateur, du Pérou, de Bolivie et du Mexique, assistent à leurs cours en personne et virtuellement, pour transformer leurs gouvernements en efforts axés sur les résultats, en développant des projets urbains et en renforçant le pouvoir des citoyens, comme un outil pour sortir du populisme.

Sucre est l’une des municipalités les plus pauvres du Venezuela

Soutenir la liberté d’information et renforcer les valeurs démocratiques telles que la participation, le pluralisme, l’inclusion, la liberté et la solidarité, sont les principales bases qui gouvernent cette école, qui vise également à renforcer les processus politiques démocratiques et à donner une vraie valeur à l’organisation de la société civile, en tant qu’élément fondamental de toute démocratie, mais surtout à offrir des résultats concrets et visibles avec la participation de tous les acteurs de la société .

L’école des maires, qui a déjà atteint des municipalités telles que le métropolite de Lima, Villa El Salvador et El Agustino au Pérou; la municipalité de Conkal, Nopaltepec, Coahuila de Zaragoza et Tampico au Mexique; Tarija et La Paz en Bolivie, entre autres.