15 minutes. Un groupe de fans a réussi à déchiffrer, 51 ans plus tard, l’un des messages envoyés au San Francisco Chronicle par le tueur du Zodiac, qui a tué au moins cinq personnes, a rapporté le journal lui-même ce vendredi.

Entre les années 1960 et 1970, le Zodiac Killer, dont l’identité n’a pas été clarifiée, a terrorisé la baie de San Francisco. Pendant et envoyé plusieurs lettres cryptées au journal, comme le raconte le film à succès de David Fincher, Zodiac (2007).

L’une de ces lettres est connue sous le nom de «340», nommée d’après le nombre de caractères qu’elle contient. Son code avait résisté aux enquêteurs jusqu’à ce que trois fans aux États-Unis, en Belgique et en Australie aient récemment réussi à le déchiffrer.

“J’espère que vous passez un bon moment à essayer de me rattraper. Celui qui est apparu à la télévision n’était pas moi. Je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle m’enverra au paradis le plus tôt possible. Maintenant, j’ai assez d’esclaves pour travailler pour moi pendant que le reste le monde n’a rien », lit-on dans la lettre déchiffrée.

“Alors la mort leur fait peur. Cela ne me fait pas peur parce que je sais que ma nouvelle vie sera facile dans la mort paradisiaque”, conclut-il.

L’affaire est toujours ouverte

La lettre est parvenue à la rédaction du San Francisco Chronicle en novembre 1969 et un demi-siècle plus tard, elle a été déchiffrée par l’expert américain en cryptage David Oranchak, qui travaille sur les lettres du tueur Zodiac depuis 2006, le mathématicien australien Sam Blake et le Belge Jarl Van Eykcke.

De son côté, le bureau de San Francisco du Federal Bureau of Investigation (FBI) a confirmé la validité du décryptage. Il a également rappelé que l’affaire est toujours ouverte puisque le meurtrier n’a jamais été arrêté.

Selon Oranchak, la solution au cryptage consistait, en plus d’attribuer une lettre à chaque symbole, à comprendre que les mots n’étaient pas écrits de manière linéaire avec une lettre immédiatement derrière l’autre, mais répondaient à un motif diagonal.