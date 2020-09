Les organisateurs de la troisième phase de essais cliniques du vaccin russe Spoutnik V ont recommandé aux volontaires participant aux tests de ne pas tomber enceintes pendant la période d’étude, comme indiqué dans le protocole de vaccination expérimentale, auquel l’agence de presse russe Spoutnik a eu accès.

«Si vous avez décidé de participer au test, il vous est conseillé de ne pas concevoir pendant cette période, de ne pas faire de gestation et également de ne pas être donneuse d’ovules dans les trois mois suivant la vaccination»précise le document qui régit les essais du vaccin Spoutnik V, officiellement enregistré le 11 août et actuellement en troisième phase d’essais cliniques.

Le protocole stipule que la vaccination des femmes qui tombent enceintes pendant les tests sera suspendue et que la patiente doit être observée avant l’accouchement. Il recommande également aux volontaires d’éviter de «fertiliser» ou de «donner du sperme» pour les processus de insémination artificielle pendant le test et « dans les trois mois suivant l’injection de la dernière dose du médicament testé ».

La Russie a officiellement enregistré son vaccin contre le coronavirus, Spoutnik V, le 11 août. Développé par le Centre Gamaleya d’épidémiologie et de microbiologie, le vaccin a une autorisation spéciale pour être administré uniquement aux personnes appartenant à des groupes à risque et sous contrôle strict.

Selon le Fonds d’investissement direct de la Russie, Spoutnik V génère jusqu’à deux ans d’immunité. Le vaccin se compose de deux composants: le premier est basé sur l’adénovirus humain de type 26 et le second, sur l’adénovirus humain recombinant de type 5. Le médicament est administré deux fois, dans un intervalle de 21 jours. Le vaccin russe a passé deux phases de test et est actuellement dans la troisième et dernière phase des essais cliniques, avec plus de 55 000 personnes disponibles pour participer à ce dernier essai.