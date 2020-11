Santiago Lara: “Je n’ai aucune prétention financière” (Vidéo: “Suelta la sopa” – Telemundo)

Deux jours après la mort de Diego Maradona, Santiago Lara, un jeune homme de La Plata qui prétend être le fils de l’ancien footballeur, a fait une demande à la justice pour l’exhumation du corps du Dix, afin de connaître votre identité. Dans le mémoire présenté par son avocat, il a demandé que la dépouille soit étudiée «d’urgence».

Avant de continuer, un bref retour sur l’histoire de Santiago. Sa mère, Natalia GaratElle était mannequin quand, toujours selon l’histoire du jeune homme, elle aurait eu une relation avec Diego. À 23 ans, elle a contracté un cancer du poumon et, dans son agonie, Il a dit à son partenaire, Marcelo Lara, que le garçon était le fils de l’ancien footballeur. Santiago n’avait que trois ans.

«Une fois, chez moi, j’ai vu un magazine sur un kiosque à journaux avec le visage de Diego Maradona et moi en dessous, pixélisé. J’étais choquée, je ne comprenais pas ce qu’il faisait dans le magazine. J’ai appelé mon père (en référence à Marcelo Lara) et je lui ai demandé. Il avait 13 ans, il m’a tout raconté. Le même jour, nous sommes allés parler à un avocat. Il m’a dit que ma mère était connue lorsqu’elle était mannequin, qu’elle avait beaucoup d’amis et qu’elle avait rencontré Diego. À cette époque, les avocats de Diego ont demandé un ADN dans un cadre privé, mais il n’a jamais pu être donné.»A déclaré Santiago à Big Bang News en 2016.

L’année dernière, l’histoire de Santiago est redevenue publique lorsque Matías MorlaL’avocat de Diego, a admis qu’il était possible que le jeune homme soit le fils de la star du football et a communiqué son intention de collaborer pour que la vérité soit connue. «Cela m’a rendu très heureux qu’au moins Morla ait accepté que je le sois, pour ainsi dire. Comme toujours, j’attendrai le cadre légal“Dit le jeune homme à Nous le matin, après avoir entendu les nouvelles.

Maintenant ce vendredi le programme dis moi ce que tu sais, de Telemundo, a communiqué la nouvelle de la demande d’exhumation de Santiago par l’intermédiaire de son avocat, José Nunez, pour obtenir un échantillon d’ADN et enfin connaître votre identité.

Santiago Lara veut connaître son identité (Photo: Instagram)

Dans le mémoire présenté à la justice, dans le cadre de la demande de filiation qui est en cours de traitement au tribunal de la famille n ° 7 de La Plata, Núñez a demandé la nomination d’un expert spécialisé en examen de la typicité de l’ADN dans le but d’établir les pourcentages de compatibilité de son client et de l’ancien footballeur, et que les restes des Diez soient transférés à la morgue de La Plata «pour leur conservation».

“Je demande que la mesure de précaution soit résolue d’urgence consistant en une mesure de ne pas innover afin que les parents directs et / ou les tiers n’aient pas la pleine disposition des restes cadavériques de mon défunt père, de sorte que le corps soit préservé, évitant ainsi son éventuelle incinération, jusqu’à ce que le test soit effectué ADN », est précisé.

«Jusqu’aux derniers jours avant sa mort, quand il a dû enlever son respirateur pour parler, ma mère a dit à un groupe d’avocats que j’étais le fils de Diego. Je veux savoir qui je suis. Je n’ai aucune prétention financière»A assuré Santiago ce vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant de «l’agitation médiatique» que sa demande d’exhumation entraînerait, le jeune homme a carrément exprimé: «Sinon, qui me donnera l’ADN?“

Demande de Santiago Lara (Photos: “Suelta la sopa” – Telemundo)

Il y a une autre jeune femme qui se trouve dans une situation similaire, bien que l’on ne sache toujours pas si elle passera une commande comme celle que Santiago vient de passer. Il s’agit de Magalí, une autre fille supposée de Diego. La jeune femme, qui a été adoptée enfant, avait retrouvé sa mère biologique et, selon ce qu’elle a raconté dans une interview à la télévision italienne, la femme a avoué qu’en 1995 elle avait eu une liaison avec Maradona, dont elle était tombée enceinte. À partir de ce moment, elle a décidé de déposer une plainte en filiation et a attendu que la star accepte une analyse ADN.

JE CONTINUE DE LIRE

Combien d’enfants Diego Maradona a-t-il laissé derrière lui? L’histoire de chacun de vos héritiers éventuels

Santiago Lara, le dixième fils présumé de Diego Maradona, a parlé: “Je suis très mobilisé”

Valeria Sabalain, la mère de Jana: qui est l’ex de Diego Maradona qui n’est jamais apparu dans les médias