Les autorités sont sur la piste du recrutement présumé de Vénézuéliens par les dissidents des FARC afin d’assassiner les dirigeants sociaux et les ex-guérilleros de ce groupe.

Jusqu’à présent cette année, 259 dirigeants sociaux ont été assassinés, et depuis la signature de l’accord de paix, 242 anciens combattants des FARC ont perdu la vie, selon Indepaz.

Ils ont été récemment tués Yhoni Walter Castro, responsable social du département de Nariño et Bryan Steven Montes Alvarez, ex-combattant de la guérilla éteinte des FARC dans le département de Putumayo.

Derrière le plan, alias Rambo serait impliqué, repris dans les dernières heures par le meurtre du réintégré Rodolfo Fierro, le 24 octobre 2019 à l’Espace Territorial de Formation et de Réincorporation, Mariana Páez, dans la commune de Mesetas, Meta.

“Cela montre le haut degré d’articulation et d’engagement de la police, avec son personnel de renseignement, le Dijin, l’Unité spéciale d’enquêtes, l’armée de Gaula, avec la sécurité des ex-combattants des FARC en cours de réincorporation”a déclaré le conseiller présidentiel, Emilio Archila.

Le criminel avait été capturé le 6 juin et il a été condamné pour les crimes d’homicide aggravé, d’extorsion et de possession illégale d’armes. Cependant, le 1er octobre, il s’est évadé de prison.

De son côté, le Conseil de stabilisation et de consolidation affirme que Rambo essayait de renforcer la structure criminelle résiduelle au service de Gentil Duarte avec le recrutement de ressortissants étrangers, notamment vénézuéliens.

Selon Archila, sous le pseudonyme de Rambo, il y a déjà plus de 140 personnes capturées pour avoir un lien avec le meurtre de dirigeants sociaux et de leurs familles.

«Il n’y a pas de place pour les criminels dans la société. Les forces publiques, main dans la main avec les entités chargées de l’enquête, continueront de fermer la clôture jusqu’à ce qu’elles soient toutes incarcérées pour payer leurs attaques contre ceux qui ont signé la paix et ont insisté pour rester légaux “, A déclaré Archila.

En revanche, le conseiller présidentiel a rappelé aux FARC qu’elles ont un délai pour livrer les marchandises qu’elles possèdent jusqu’au 31 décembre 2020. De même, il a déclaré que Parmi ceux inventoriés et évalués à 960 milliards de dollars, seules les propriétés pour 4 069 millions de dollars ont été livrées.

«Le délai de livraison des marchandises, inventoriés par eux-mêmes, a expiré le 31 juillet de cette année. Nous avons compris les limites de la mobilité dues aux effets de la pandémie et du gouvernement national nous avons prolongé cette période jusqu’au 31 décembre. Nous espérons que cette fois, ils satisferont le pays et les neuf millions de victimes qui aspirent à être réparées et indemnisées avec les biens qu’elles étaient prêts à remettre. C’est aussi un facteur de réconciliation qui n’admet pas d’excuses “Avertit Archila.

JEP convoque à une audience publique les personnes enquêtées et condamnées pour dépossession de terres et liens avec les paramilitaires à Urabá et Córdoba

Gustavo Petro se souvient du rôle qu’Eduardo Pulgar a joué le jour où Paloma Valencia a révélé le “ Petrovideo ”

Le liquidateur de Cúcuta a parlé de la situation de l’équipe, la priorité est de récupérer la reconnaissance sportive