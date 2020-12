Javier Tarazona, directeur de Fundaredes

Le directeur de l’ONG vénézuélienne Fundaredes, Javier Tarazona, a dénoncé que les groupes terroristes colombiens L’Armée de libération nationale (ELN) et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) menacent et font pression sur la population pour qu’elle participe aux élections législatives à l’Assemblée nationale le 6 décembre, appelé par le régime de Nicolás Maduro sans minimum de garanties et rejeté par la population.

«Ces groupes armés irréguliers extorquent puis financent le processus électoral du dimanche 6 décembre, et à Fundaredes, nous surveillerons et dénoncerons ces types de situations qui ont été présentes même dans le discours officiel, lorsque Cheveux de déesse [titular de la Asamblea Nacional Constituyente y una de las máximas autoridades del régimen venezolano] m’a dit celui qui ne vote pas ne mange pas, dans une affichage franc de la contrainte“, A déclaré Tarazona, selon le média vénézuélien La Prensa del Táchira.

Le directeur de l’ONG dédiée à promotion et défense des droits de l’homme a appelé la communauté internationale et le système interaméricain à alerte et a assuré que Le régime de Nicolás Maduro pourrait prendre des mesures contre lui, sa famille et les membres de son organisation après les plaintes susmentionnées.

«Nous lançons un appel aux organisations qui protègent les défenseurs des droits humains, à la communauté internationale et au réseau des défenseurs au Venezuela, car lors de la comparution devant le Procureur 29 nous avons présenté comment les états frontaliers ont des activités de groupes armés irréguliers, et j’ai remarqué que lors de l’entretien ils ont consulté des détails sur l’organisation Fundaredes, lorsque le droit d’association est un droit de l’homme et absolument légal “Fit remarquer Tarazona.

Guérillas du groupe terroriste ELN

De même, il a exigé de l’État vénézuélien poursuivre les enquêtes sur les plaintes menée jusqu’à présent contre le régime, et a exhorté arrêter les actions des organisations criminelles contre la population.

Tarazona a comparu devant le Ministère public du Venezuela, où il a expliqué les raisons pour lesquelles il s’est rendu au 29e bureau du procureur. L’une d’elles était en réponse à la citation de Freddy Bernal, qu’il a décrit comme “un opérateur politique du Parti socialiste uni du Venezuela” qu ‘«il exerce un poste dont la nomenclature n’existe pas en droit vénézuélien, dans un démonstration claire qu’au Venezuela, il n’y a pas d’indépendance des pouvoirs, puisqu’un opérateur politique donne des instructions au ministère public ».

«Aujourd’hui, nous avons ratifié devant le ministère public la plainte de la existence de pistes clandestines dans le pays, qui sont habitués à activités illégales telles que le trafic de drogue, information qui a également été transmise au bureau du procureur de Caracas, et nous avons téléchargé les détails ici à Táchira. Nous attendons une réponse à ce type de perversité », a-t-il conclu.

