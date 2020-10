Campo Elías Galindo, Gustavo Herrera et Eduardo Alarcón. Des chefs de l’opposition assassinés en 2020 en Colombie.

La récente attaque contre le sénateur indigène Feliciano Valencia, le meurtre de Campo Elías Galindo, professeur à l’Université d’Antioquia et la mort de Gustavo Herrera, leader de la Colombie Humana au Cauca, sont la preuve de la situation difficile que vivent les voix de l’opposition La Colombie. Le parti prétend qu’ils sont victimes “d’une vague de mort systématique”.

Ces derniers mois, être la voix de la dénonciation des actes de corruption au niveau régional a déclenché un halo d’insécurité sur les membres du parti du sénateur Gustavo Petro. Dans une interview accordée au magazine Semana, Luis Ernesto Olave, un leader environnemental de 45 ans, qui était à l’avant-garde de la grève civique du Chocó et qui a coordonné la campagne présidentielle de Petro dans ce département, a raconté les menaces par lesquelles sa vie est toujours en danger.

Depuis 2017, Olave était la cible de menaces de l’alias “ Uriel ”, un commandant de l’ELN récemment tué, pour lesquelles il a dû quitter le pays. En 2019, il est revenu, mais les menaces ont continué, «Ils m’appellent, ils me menacent, ils me disent qu’ils m’ont sur leur liste. L’ELN m’envoie des courriels indiquant que le commandant Uriel voulait me rencontrer, qu’il se rendait dans un territoire »et comme il n’était pas présent,« ils ont personnellement envoyé le chef du front urbain de l’ELN à Quibdó pour me prévenir qu’il avait des affaires en suspens avec le commandant Uriel et qu’il devrait allez dans la région. En 2020, le 9 janvier, ils m’ont rappelé pour me donner le même message», Il a donc dû quitter le département.

Luis Ernesto Olave, leader de la Colombie Humana au Chocó, dénonce des menaces de mort contre lui.

D’un autre côté, La publication de Semana détaille également l’assassinat des dirigeants colombiens Humana Jhonatan Borja et Iván Giraldo Fúquene, à Candelaria, Valle, le 29 janvier 2020. Selon l’unique survivant des événements, ils avaient réussi ce matin-là à déposer une plainte auprès du procureur général de Cali pour détournement de fonds dans les travaux du terrain de football du district de San Joaquín de l’actuel maire, Yonk Jairo Torres, “ce jour-là, nous avons réalisé qu’une camionnette de la mairie nous suivait. “

Dans la nuit, Borja et Giraldo Fúquene se sont rendus à Palmira pour rencontrer des informateurs présumés d’actes de corruption dans l’administration du maire Torres. Des caméras de sécurité ont été capturées lorsque deux hommes sont montés dans la voiture, dans laquelle se trouvaient les dirigeants, et quelques secondes plus tard, ils ont tiré de l’arrière du véhicule. Dans ce cas, le parquet a une personne privée de liberté qui appartiendrait à la structure criminelle «Los Tres Hundred», qui opère à Palmira. En outre, l’entité enquête sur les éventuels actes de corruption à Candelaria pour établir le lien avec les meurtres.

Le meurtre à Popayán de Gustavo Herrera, coordinateur de la campagne présidentielle de Petro à Cauca, est un autre événement qui témoigne de la vague d’assassinats de dirigeants sociaux et de voix militantes. A Campoalegre, Huila, la mort par balle du petrist et chef agraire Eduardo Alarcón. Le meurtre du militant et avocat colombien Humana Arquímedes Centenaro Carriazo dans le massacre de San Marcos, Sucre, dans lequel quatre autres personnes qui faisaient partie du Comité pour la défense des Playones y Sabanas Comunales sont mortes.

La Silla Vacía à partir d’un fil sur les réseaux sociaux a fait le décompte des chefs de l’opposition qui ont été assassinés jusqu’à présent en 2020

Assassinats de dirigeants de l’opposition en Colombie. Via @lasillavacia

Pour la représentante de la Chambre María José Pizarro, “cela envoie un message très clair: différents secteurs ne peuvent pas gouverner” et pour la sénatrice de l’Union patriotique Aída Avella, avec les dirigeants sociaux et les militants de l’opposition qu’ils postulent «Exactement les mêmes méthodes; ici il y a des mains de l’Etat, un génocide n’est jamais spontané, il est toujours planifié ».

Le sénateur évoque l’extermination de l’Union patriotique, parti politique de gauche qui comprenait plusieurs groupes de guérilleros en 1984 et qui depuis sa création a subi le meurtre systématique de ses membres. Selon le rapport du Centre national de la mémoire historique (CNMH), entre cette année-là et 2002, il y a eu 4 153 victimes, parmi celles assassinées, enlevées ou disparues. Lors de ce génocide, deux candidats à la présidence, 5 membres du Congrès en exercice, 11 députés, 109 conseillers, 8 maires en exercice et des milliers de militants ont été tués. En raison de sa nature de génocide, les crimes continuent de faire l’objet d’enquêtes, les principales étant les groupes paramilitaires et les forces militaires de l’État.

Nouveau massacre en Colombie: cinq personnes ont été tuées à San Marcos, Sucre

Ils enquêtent sur les abus présumés de la Gaula à San Marcos, Sucre