Dans l’image le maire de Bogotá Claudia López. . / Carlos Ortega / Archives

Ce mardi 12 janvier, le “ comité de rappel civique de Claudia López ” a été déposé auprès du registraire national, qui espère être en mesure de destituer le président de Bogota du pouvoir

José Miguel Santamaría, tweeter et ancien candidat au Sénat pour le Centre démocratique, est le chef visible du rappel et qui depuis le premier jour de son mandat s’est consacré à critiquer López.

“Nous espérons que ce comité nous approuvera très prochainement pour sortir et recueillir les signatures nécessaires et mener à bien le processus de cette révocation”Dit Santamaría dans un trille.

Santamaría s’est entretenue avec W Radio et a déclaré que Claudia López n’avait pas respecté le plan du gouvernement, elle a donc décidé de faire avancer le processus contre le président.

Il a également déclaré que López n’avait pas respecté ce qui est lié à l’élection de postes par méritocratie, car selon lui “il a nommé des parents et des personnes de l’Alliance verte.

Le membre du parti Centre démocratique a remis en cause les décisions prises par l’administration face à la pandémie et a souligné qu ‘«elles n’ont pas été prises avec des critères techniques, mais basées sur des essais et des erreurs».

La conseillère de Bogotá pour l’Union patriotique et avocate spécialisée en droit environnemental et constitutionnel, Heidy Sánchez Barreto, a fait une série de plaintes sur son compte Twitter, où il a écrit un fil sur les problèmes du système de santé de la capitale.

La conseillère a déclaré que de son parti “de multiples propositions ont été faites en termes de renforcement du système de santé, notamment social et économique pour faire face à la pandémie et avancer en tant que ville et pays”.

Il a assuré que, une fois que la “simulation vitale” a commencé, des propositions ont été présentées “en pensant à la population la plus vulnérable et aux différents secteurs stratégiques de la capitale, parmi lesquels il y avait 28 mesures. “Urgent” pour faire face à la crise et a souligné «la formation d’équipes de soins à domicile comme un engagement envers les soins de santé primaires», a déclaré le lobbyiste.

Il a soutenu qu’avec d’autres conseillers et membres du Congrès, le président Iván Duque a envoyé une lettre, dans laquelle il était invité à prendre “en compte deux mesures pour mobiliser des ressources et faire face à la crise sans affecter les futures finances publiques”.

De plus, dans ses trilles, la conseillère assure qu’elle a envoyé une lettre à Claudia López, lui demandant de mettre en œuvre une série de mesures “Pour le secteur des vendeurs informels, étant l’un des plus touchés dans l’enceinte.”

Dans le fil, il dénonce avoir déjà été prévenu du manque de renforcement du système de santé de la capitale, qui a conduit à “l’une des plus longues quarantaines au monde et avec des coûts plus élevés en vie, en santé mentale et pour l’économie de la ville”.

Il a également souligné les coûts de l’adaptation de Corferias en tant qu’hôpital temporaire et l’a décrit comme un «éléphant blanc» pour la ville.

Nous rappelons que Corferias n’était rien de plus qu’un éléphant blanc et nous soulignons la nécessité d’un réajustement des projections sans exclure la repousse (qui est désormais une réalité), en donnant la priorité au système de santé publique.

Barreto a conclu en disant que le système de santé de Bogotá est au bord de l’effondrement et a demandé à le renforcer face à la crise des coronavirus.

Nous devons exiger son renforcement comme l’exige la réalité. Ainsi que de réelles garanties pour que la population puisse se conformer à l’enfermement, en particulier les secteurs pauvres et vulnérables.

Cela peut t’intéresser

Nouvelles mesures pour Bogotá: les 16 et 17 janvier, il y aura une quarantaine totale dans toute la ville

La vaccination contre le COVID-19 sera «le plus grand défi de santé publique» que le pays ait connu