Londres, 4 novembre . .- L’origine des énigmatiques sursauts radio rapides (FRB, en anglais), que les astronomes tentent d’expliquer depuis plus d’une décennie, est plus proche d’être comprise après la détection du premier signal de ce genre dans la Voie lactée.

Trois études publiées ce mercredi dans la revue “Nature” détaillent l’observation d’une de ces impulsions de haute énergie produites par un magnétar, un type d’étoile à neutrons avec un champ magnétique puissant, situé dans notre galaxie.

Les chercheurs estiment que cette découverte permettra de clarifier l’origine de ces événements, qui jusqu’à présent n’avaient été détectés que dans des régions plus éloignées de l’univers et dont le caractère inhabituel a fait l’objet de toutes sortes d’hypothèses.

SIGNAUX INEXPLIQUÉS

Les sursauts radio rapides sont des éclairs soudains qui, en une fraction de seconde seulement, peuvent décharger plus de cent millions de fois l’énergie produite par le Soleil.

Depuis leur première détection en 2007, les astronomes ont identifié de nombreux sursauts provenant de différentes parties de l’univers, mais leur éloignement a jusqu’à présent rendu difficile de déchiffrer les mécanismes qui les provoquent.

Parmi les différentes hypothèses qui ont été mises sur la table ces dernières années, il y avait la possibilité que leur origine soit celle des étoiles à neutrons, les restes denses de certaines étoiles géantes après leur explosion en supernova.

Les observations maintenant détaillées dans “Nature” vont dans ce sens.

“Cette découverte suggère que certaines des sursauts, et probablement la plupart, étant donné la fréquence de ces événements dans l’univers, proviennent de magnétars”, a déclaré Christopher Bochenek, du California Institute of Technology, lors d’une conférence de presse téléphonique.

COLLABORATION INTERNATIONALE

Le 28 avril, un projet d’observation canadien (CHIME) et américain (STARE) a détecté un FRB dans la même région du ciel.

En une courte période de 1 milliseconde, le sursaut, identifié comme FRB 200428, a émis plus d’énergie en ondes radio que le Soleil n’en génère en une demi-minute.

Les deux équipes coïncident en désignant le magnétar galactique SGR 1935 + 2154 comme l’origine du signal, qui s’est accompagné d’une explosion de rayons X provenant de la même source.

“Quand j’ai regardé les données pour la première fois, je me suis figé, pratiquement paralysé par l’émotion, il m’a fallu quelques minutes pour récupérer”, se souvient Bochenek.

Le radiotélescope chinois FAST d’une ouverture de cinq cents mètres a fourni des observations du même magnétar pour corroborer la possibilité que ce soit la source de l’explosion.

ÉTUDES FUTURES

Une fois qu’il est prouvé que les magnétars peuvent produire des sursauts radio rapides, les scientifiques espèrent étudier en profondeur les mécanismes qui déclenchent ces sursauts d’énergie soudains.

La plupart des émissions radio dans l’univers sont produites par un processus connu sous le nom de rayonnement synchrotron, dans lequel les électrons se déplaçant de manière désordonnée à l’intérieur des gaz interagissent avec les champs magnétiques.

Ce phénomène génère des ondes radio au voisinage des trous noirs supermassifs, des restes de supernova et des nuages ​​de gaz chauds à l’intérieur des galaxies.

Les physiciens soupçonnent que les sursauts émis par les magnétars peuvent être produits lorsqu’un grand flux d’électrons se déplaçant de manière coordonnée interagit avec le champ magnétique de ces corps.